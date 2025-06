São Paulo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (12/6), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes tentam se afastar da zona de rebaixamento. O Tricolor está na 13ª colocação, com 12 pontos, dois a mais que o Fortaleza, primeiro time na zona. Já o Cruz-Maltino é o 15º colocado, com 10 pontos.

Este jogo conta com a cobertura da Voz do Esporte, que começa sua transmissão a partir das 20h (de Brasília). Assim que a bola rolar, Ricardo Froede estará na narração.

A cobertura conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e as reportagens de André Bachá. Não perca nada clicando na arte acima a partir das 20h (de Brasília).

