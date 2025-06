Flamengo tem dois desfalques em primeiro treino nos EUA

O Flamengo divulgou a situação dos jogadores para o primeiro treino nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. O técnico Filipe Luís não contará com Arrascaeta e Alex Sandro por conta do controle de carga após participarem da Data Fifa por suas seleções. A atividade está prevista para iniciar às 18h (de Brasília), na Stockton University.

Os dois atletas foram bastante utilizados pelas seleções. Arrascaeta atuou 85 minutos na derrota por 2 a 0 para o Paraguai e outros 87 na vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela, que teve até gol do camisa 10. No total, foram 172 minutos em campo.

Alex Sandro, por sua vez, foi titular e ficou em campo até o final no empate contra o Equador, antes de jogar por 73 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai. Excluindo acréscimos, o lateral-esquerdo esteve no gramado por 163 minutos nesta semana.

Por outro lado, Gonzalo Plata está totalmente recuperado do edema ósseo do joelho direito e tem chance de ficar à disposição para a estreia do Mundial de Clubes. Ele, aliás, já treinou no campo nesta semana e tende a integrar o grupo nesta quinta-feira (12).

Por outro lado, De la Cruz segue na fisioterapia e ainda se recupera de lesão na coxa esquerda. Entretanto, o uruguaio também está perto de retornar, e há expectativa de que possa estar apto para o primeiro jogo.

Flamengo no Mundial

O Espérance, aliás, será o primeiro obstáculo do Flamengo no Mundial de Clubes. A participação do Rubro-Negro na rodada inicial será no dia 16 de junho, na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília). Depois, o Fla segue na Filadélfia para enfrentar o Chelsea, no dia 20, às 15h. Por fim, a última rodada da fase de grupos reserva Flamengo x Los Angeles FC no dia 24, às 22h.

