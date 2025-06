???Madrasta??? de Neymar é destaque em leilão beneficente com figurino ousado

Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, não foi a única protagonista na décima edição do leilão beneficente do Instituto que leva o nome do jogador do Santos. Isso porque Mariane Bernardi, companheira de Neymar Pai, também roubou os holofotes do evento que ocorreu na última terça-feira (10), em São Paulo.

A “madrasta” do craque teve o auxílio de uma figurinista para montar o conjunto e marcar presença na cerimônia. Assim, Mariane optou por um vestido preto ousado pelo longo decote. Além de recorte que deixa parte de uma das pernas e as costas expostas.

A preferência por um sapato branco, bolsa e joias como acessórios construiu um estilo repleto de sofisticação. O pai de Neymar, de 60 anos, e Mariane Bernardi, de 48, deram início ao namoro em 2021. Por sinal, este é o primeiro e único envolvimento que ele admitiu publicamente após a separação de Nadine, em 2016. O casamento durou 25 anos e motivou o nascimento de Neymar Jr e Rafaella Santos.

Neymar pai e namorada superaram desavença

O namoro que já dura quase quatro anos teve uma crise no início de 2025 e que, inclusive, culminou na separação por um período. A ‘Neydrasta’ chegou a compartilhar indiretas para o empresário em suas redes sociais à época. Semanas depois, os dois voltaram a aparecer juntos em comemorações de amigos próximos. O casal reatou publicamente logo na sequência dos flagras e, apesar de manter o envolvimento de forma privada, não se separou mais.

Um dos poucos registros do casal após a reconciliação ocorreu novamente em meio aos rumores de traição ou separação. Mariane fez questão, novamente, de encerrar os boatos com foto ao lado do amado e dando a entender que tudo vai ‘muito bem, obrigada’ entre eles. Os dois curtiram a festa de Mavie, em Mangaratiba, juntos.

