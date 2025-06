Matheus Cunha é anunciado pelo Manchester United

A transferência de Matheus Cunha do Wolverhampton para o Manchester United, já esperada há algum tempo, foi confirmada nesta quinta-feira (12). O atacante brasileiro é o primeiro reforço do técnico Ruben Amorim para a temporada 2025/2026. Ele assinou contrato até 2030, com opção de renovação por mais um ano.

O valor da negociação não foi divulgado oficialmente, mas a imprensa inglesa afirma que o Manchester pagou 74,2 milhões de euros (cerca de R$ 475 milhões), valor referente à cláusula de rescisão.

“É difícil descrever em palavras o que sinto por me tornar jogador do Manchester United. Desde criança, no Brasil, quando assistia aos jogos da Premier League na casa da minha avó, o United sempre foi meu time preferido na Inglaterra”, disse o atacante de 26 anos ao site oficial do clube.

“Desde então, sonhava em vestir essa camisa vermelha. Agradeço à minha família e a todos que me ajudaram a realizar esse sonho. Estou ansioso para o início da pré-temporada, conhecer meus novos companheiros e me preparar para o que vem pela frente. Agora, meu foco total é trabalhar duro para ser importante para a equipe e ajudar o clube a voltar ao topo”, completou.

Diretor do Manchester United celebra chegada de Matheus Cunha

Jason Wilcox, diretor de futebol do United, elogiou o desempenho do atacante na Inglaterra. Matheus chegou ao Wolverhampton em janeiro de 2023, vindo por empréstimo do Atlético de Madrid, e depois acabou sendo comprado em definitivo. Assim, em dois anos e meio, marcou 33 gols e deu 16 assistências em 92 partidas.

“Contratar o Matheus era uma das nossas prioridades neste mercado, por isso estamos muito felizes por ter fechado o negócio tão cedo”, afirmou Wilcox.

“Ele já mostrou que pode ter sucesso na Premier League, sendo um dos atacantes mais empolgantes e produtivos desde que chegou ao Wolves. Além disso, também teve boas passagens por Espanha e Alemanha. Ele tem as características que buscamos para montar uma equipe forte, dinâmica e capaz de brigar por títulos”, completou.

Atacante titular da Seleção Brasileira

Matheus Cunha foi titular da Seleção Brasileira na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na última quarta-feira (11), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dessa maneira, o atacante, mesmo sem balançar a rede, recebeu a primeira oportunidade sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

