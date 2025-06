Igor Jesus mira título do Mundial e vê jogadores do Botafogo ‘mais leves’

Um dos principais nomes do Botafogo, Igor Jesus falou com a imprensa após treino desta quinta (12), na Califórnia nos Estados Unidos. O camisa 99 projetou a estreia do time no Mundial de Clubes, contra o Seattle Sounders-EUA, e mostrou ambição ao projetar a participação do Glorioso no torneio.

“Estamos nos preparando da melhor forma, sabemos que o Seattle tem qualidade. Não podemos menosprezar. O Mister está implantando o seu trabalho, como devemos jogar e tenho certeza que temos mais três dias para aperfeiçoar nosso trabalho e sair com um bom resultado na estreia”, afirmou o camisa 99 alvinegro.

“O sonho não é enfrentar nenhum clube, é ser campeão do Mundial. Isso é o mais importante, independente de quem enfrentarmos, vamos fazer o nosso melhor para sair com a vitória”, completou.

Recomeço

Igor Jesus viveu um início de ano com dificuldades dentro de campo, mas agora está em ascensão. O atacante, já negociado com Nottingham Forest, elencou os fatores para o atual momento do Botafogo e disse que os jogadores estão “mais leves”.

“O começo de ano foi um pouco turbulento, não tínhamos treinador, o grupo estava em construção ainda, e hoje vê que a qualidade aumentou bastante. Estamos retomando novamente a confiança, você vê que os jogadores estão até mais leves, isso faz diferença para termos ótimos resultados”, analisou.

“E hoje estou tendo as oportunidades, as bolas estão chegando com mais qualidade, tenho que fazer o que eu sei, que é lá na frente resolver os jogos com gols e assistencias. É o mais importante não só para mim, mas para o grupo sair com a vitória em todos os jogos”, destacou.

Mandou recado

O Botafogo, aliás, estreia neste domingo, às 23h (horário de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Lumen Field. O atual campeão da Libertadores também vai enfrentar o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid na fase de grupos.

“Os adversários também têm qualidade, assim como nós. Independentemente de quem seja, não iremos nos intimidar com ninguém, sabemos da nossa qualidade, temos um grupo qualificado e estamos confiantes. Agora é aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho aqui para que possamos entrar lá e fazer o resultado, que é o mais importante”, garantiu.

