Ramón Díaz é cotado para assumir a seleção do Peru

Ramón Díaz, campeão paulista pelo Corinthians, está sendo cotado para assumir a seleção do Peru no próximo ciclo até a Copa do Mundo. As conversas ainda estão no começo, mas a federação peruana quer seguir negociando com o treinador argentino.

A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e pelo jornal peruano ‘Líbero’. Ramón está sem clube desde que deixou o Corinthians, há dois meses.

Desde então, ele demonstrou interesse em tirar um tempo para descansar. O Santos até procurou Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón, para assumir o time após a saída de Pedro Caixinha. Mas as conversas não foram adiante, e o Peixe acertou com Cléber Xavier.

A seleção do Peru não faz uma boa campanha nas Eliminatórias e tem só 12 pontos. A chance de ir à Copa do Mundo de 2026 é pequena. Isto porque, para chegar à repescagem, o time precisa ganhar os dois últimos jogos e ainda torcer por tropeços de Venezuela e Bolívia.

Por isso, o foco da federação já é o próximo ciclo, mirando a Copa do Mundo de 2030. Ramón Díaz tem longa experiência como técnico em clubes e também comandou a seleção do Paraguai após a Copa de 2014.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.