Santos perde para Juventude e segue em má fase no Brasileiro Sub-20

O Santos segue em má fase no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quinta-feira (12), o time perdeu por 2 a 1 para o Juventude em Flores da Cunha (RS), pela 13ª rodada. Mateus Xavier, de pênalti, anotou para o Peixe, mas João Trevisol e Marlon marcaram para os jaconeros no Estádio Homero Soldatelli.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Mauricio Copertino chega ao quarto jogo sem vencer e, assim, estaciona nos 15 pontos, na 14ª colocação. São três vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 26 gols a favor e 22 sofridos na competição.

O Juventude, por outro lado, segue com boa campanha na competição. Afinal, ocupa a quarta posição, com 23 somados. Aparece atrás apenas de Palmeiras, Red Bull Bragantino e Athletico-PR.

Na próxima rodada, o Santos terá pela frente o Fortaleza. O jogo será na quarta-feira (18), às 15h, no Bruno José Daniel, em Santo André. No mesmo dia e horário, o Juventude visita o América-MG na Artena Vera Cruz, em Betim (MG). Antes, porém, a equipe do Sul vira a chave para o confronto diante do São José-RS, no domingo, pelo Campeonato Gaúcho da categoria.

