Vitória e Cruzeiro não saem do zero sob forte chuva em Salvador

Jogadores de Vitória e Cruzeiro em disputa de bola no gramado encharcado do Barradão - (crédito: Foto: Celo Gil)

Sob forte chuva em Salvador, Vitória e Cruzeiro ficaram no empate sem gols nesta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance que chamou mais atenção na partida, infelizmente, foi o momento em que o lateral-esquerdo Jamerson sofreu uma grave lesão e fraturou o tornozelo direito após um carrinho de Eduardo. O jogador da Raposa, inclusive, recebeu o cartão vermelho direto e o time mineiro jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos.

Dessa maneira, o Cruzeiro desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão. A Raposa chegou aos mesmos 24 pontos do Flamengo. O número de vitórias entre as equipes é o mesmo, porém o Rubro-Negro tem ampla vantagem no saldo de gols. Além disso, o time mineiro contou com a derrota do Bragantino, terceiro colocado, para se manter na vice-liderança.

Por outro lado, o Vitória, mesmo com um jogador a mais desde os acréscimos do primeiro tempo, não conseguiu o triunfo em casa e segue na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, o time baiano chegou a 11 pontos e, momentaneamente, saiu da zona de rebaixamento, agora na 16ª posição. Além disso, o Vitória precisa torcer por uma derrota do Vasco nesta 12ª rodada para não voltar ao Z-4 do Brasileirão. O tropeço em casa, nesta quinta-feira, foi a quarta partida consecutiva em que o Leão não vence na Série A.

O jogo

A forte chuva em Salvador encharcou o gramado e dificultou o andamento da partida. Assim, os times apostaram em cruzamentos e jogadas pelo alto. O time baiano levou perigo logo aos 9 minutos, quando Claudinho cruzou da direita e Lucas Braga cabeceou, mas Fabrício Bruno cortou. O Cruzeiro respondeu aos 22, com Matheus Pereira cruzando para Eduardo, que mandou de cabeça para fora. Aos 26, o Vitória teve uma boa chance. Jamerson cruzou para trás, Matheuzinho bateu da entrada da área, a bola desviou e saiu em escanteio. Quase no fim do primeiro tempo, aos 40, Villalba aproveitou sobra na área e acertou o travessão.

No entanto, aos 44, o Cruzeiro ficou com um a menos depois que Eduardo deu um carrinho forte em Jamerson e foi expulso. O lateral do Vitória teve uma lesão grave na perna e saiu de ambulância. Já nos acréscimos, Kaio Jorge arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da trave.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro conseguiu se impor mesmo com um jogador a menos e tentou surpreender o Vitória. No entanto, o gramado encharcado atrapalhou ambos os times e dificultou o andamento da partida. Porém, os donos da casa cresceram na partida após uma alteração tripla e aumentaram o volume de jogo. Assim, o Vitória aproveitou a vantagem numérica e pressionou o Cruzeiro no campo de ataque. Contudo, as equipes não conseguiram criar chances reais de gol e o placar zerado prevaleceu até o apito final.

VITÓRIA 0X0 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada

Data-Hora: 12/6/2025 (quinta-feira), às 19h.

Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA).

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson (Maykon, aos 50′ do 1t); Ronald Lopes (Willian Oliveira, aos 14′ do 2t), Baralhas e Matheuzinho; Lucas Braga (Carlinhos, aos 13′ do 2t), Renato Kyazer (Léo Pereira, aos 32′ do 2t) e Osvaldo (Gustavo Mosquito, aos 14′ do 2t). Técnico: Thiago Carpini.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira (Marquinhos, aos 28′ do 2t); Wanderson e Kaio Jorge (Bolasie, no intervalo). Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Cartões amarelos: Carlinhos, Willian Oliveira (VIT); Lucas Romero, Matheus Pereira (CRU).

Cartão vermelho: Eduardo (CRU).

