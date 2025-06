Bahia, fora de casa, deita e rola em cima do Bragantino

O Bahia obteve um excelente resultado na noite desta quinta-feira, 12/6. Foi até Bragança Paulista, no Estádio Municipal, e venceu o Bragantino por 3 a 0, com gols de Luciano Juba, Guilherme Lopes (contra) e Michel Araújo. Pesou para esse triunfo, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão, a expulsão de Hurtado. O lateral-direiro do Bragantino levou o vermelho logo aos dez minutos. Com um a menos, o Braga perdeu o domínio do meio de campo e foi presa fácil para o técnico time do Bahia, que fez três gols e desperdiçou pelo menos outras duas boas chances.

A vitória leva o Bahia aos 21 pontos, apenas um atrás do Palmeiras, que fecha o G4. Mas o Bragantino, que parou nos 23 pontos, perdeu a chance de assumir a liderança, seguindo atrás de Flamengo e Cruzeiro.

Bragantino tem um expulso aos 10′

O Bragantino passou a jogar com dez desde os 10 minutos. Pedro Henrique deu uma pixotada ao cortar a bola e entregou nos pés de Ademir. Hurtado, tentando evitar que o atacante do Bahia entrasse na área, o derrubou. O árbitro foi ao VAR e confirmou que Hurtado era o último homem e que Ademir estava na cara do gol. Expulsou o lateral do time paulista.

Bahia na frente

O Bahia, com um a mais, dominou o jogo. Assim, teve algumas oportunidades para abrir o placar. Aos 37, grande chance: Gilberto cruzou e Willian José cabeceou, com a zaga rechaçando. Na sobra, Erick Pulgar tinha tudo para marcar, mas cabeceou para fora. Contudo, aos 40, Luciano Juba triangulou com Willian José, recebeu na área e bateu entre as pernas de Cleiton para fazer o primeiro gol baiano.

Estava fácil. Aos 47, umlance que mais parecia treino, com troca de passes na área, a bola ficou com Jean Lucas, que chutou chutou para fora. Contudo, aos 51, veio o segundo gol. Willian José, em grande noite, voltou a fazer o pivô e tocou para Éverton Ribeiro. O craque chutou para defesa de Cleiton, mas a bola bateu em Gustavo e entrou. 2 a 0, em um gol contra.

Baianos ampliam

Na volta do intervalo, Fernando Seabra, que já tinha tirando o atacante Vinicinho para arrumar a defesa com a entrada de Nathan na zaga, tirou os dois atacantes que sobraram. Lucas Barbosa saiu para a entrada de um homem defensivo (Eduardo) e Sasha para a entrada do artilheiro do time, Pitta. Mas Pitta, muito isolado, pouco conseguiu sucesso.

Assim,o Bahia soube administrar a vantagem, cadenciando o jogo. Contudo, ainda ampliou aos 28, em belo chute de Michel Araújo na entrada da área no canto direito de Cleiton para fechar o placar. E quase ampliar, o que não conseguiu graças a duas grandesdefesas de Cleiotn em chutes de Kayky e Michel Araújo.

RB BRAGANTINO 0X3 BAHIA

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada

Data e Horário: 12/6/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Público: 2.957

Gols: Luciano Juba, 40’/2ºT (0-1); Guilherme Lópes, contra, 51’/1ºT (0-2); Michel Araújo, 28’/2ºT (0-3)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e John John (Fabinho, 31’/2ºT); Vinicinho (Nathan Mendes, 13’/1ºT), Lucas Barbosa (Eduardo, Intervalo) e Eduardo Sasha (Pitta, Intervalo). Técnico: Fernando Seabra

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Santiago Árias, 20’/2ºT), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Cauly, 31’/2ºT) e Everton Ribeiro (Michel Araújo, 20’/2ºT); Ademir (Kayky, 26’/2ºT), Erick Pulga e Willian José (Tiago, 20’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões Amarelos: Sasha (BGT); Gilberto, Willian José, Luciano Juba (BAH)

Cartões Vermelhos: Hurtado (BGT, 10’/1ºT)

