Piquerez enaltece investimentos do Palmeiras na busca pelo Mundial

O Palmeiras realiza os últimos ajustes antes da estreia no Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira (12), os jogadores que estavam com as seleções se apresentaram e Abel Ferreira comandou o primeiro treino com o grupo completo nos Estados Unidos.

Entre os atletas que desembarcaram em Greensboro está o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez. O uruguaio destacou a preparação alviverde para o torneio, enfatizando os gastos do clube com reforços. Ojogador também reforçou o sonho que há dentro da equipe pela taça inédita.

“Faz tempo que o Palmeiras vem se preparando para o Mundial. Eu que estou há bastante tempo dá para perceber isso. O clube fez um grande esforço na janela, as maiores contratações da história e todas neste ano.

Isso mostra um pouco do espírito e sonho que tem a diretoria e nós, o elenco. Feliz por já estar aqui com meus companheiros. Todo o elenco pronto, ainda tem alguns treinos até a estreia e espero que seja o melhor”, pontuou.

Na Seleção Uruguaia, Piquerez esteve com atletas que jogam no futebol europeu e que avaliam que o Palmeiras está com um elenco de alto nível. Para o lateral, o time possui capacidade de competir com os adversários e precisa chegar com a cabeça leve para a competição.

“Eu tenho muitos companheiros que jogam em primeiro nível europeu, e o que falamos dentro do elenco é que em nível de competência estamos num nível muito alto, de competir com eles. Um nível mental que o Abel fala, tem que chegar bem, leve de cabeça que o futebol aparece e podemos competir de igual para igual”, ressaltou.

