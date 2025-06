Ronaldo projeta times brasileiros no Mundial de Clubes

Campeão do Mundial de Clubes no antigo formato com o Real Madrid, o craque Ronaldo analisou as chances das equipes brasileiras no torneio, que será disputado em solo americano e começa já neste sábado (14/6). O ex-camisa 9 da Seleção também destacou quais times europeus despontam como candidatos ao título.

Segundo Ronaldo, em entrevista à Betfair, onde é embaixador, a presença maciça das equipes nacionais como campeãs da Libertadores mostra a força do futebol brasileiro no cenário internacional.

“É muito especial ver quatro clubes brasileiros nesse novo formato do Mundial. Falo sobre a competitividade e a qualidade do nosso futebol. Somos referência na América; o único país a mandar quatro representantes e cada um deles com uma história interessante, cheia de méritos para se classificar. O Brasil tem total condição de fazer bonito no torneio”, destacou Ronaldo.

Análise dos brasileiros no Mundial de Clubes

Sobre o Palmeiras, Ronaldo destacou a solidez da equipe nos últimos anos como fato importante para a disputa do torneio.

“O Palmeiras tem um projeto de futebol muito sólido. Digo sempre que, para um time funcionar, é preciso bons elementos em cada posição do campo, tranquilidade para trabalhar e processos bem executados no extra-campo. Eles têm um treinador que sabe gerenciar muito bem todos esses fatores. O Abel Ferreira conhece e extrai o melhor do elenco. Vejo isso como o principal segredo do seu sucesso no Palmeiras que, nos últimos anos, vem aparecendo com mais e mais força na Libertadores, chegando sempre a fases decisivas. Acredito que é o time brasileiro com mais chances na primeira fase e com grande possibilidade de, mais uma vez, estar entre os finalistas do torneio”, afirmou o craque.

Campeão da Libertadores em 2022, o Flamengo mereceu destaque de Ronaldo na entrevista exclusiva. Para ele, a tradição do clube carioca e seu reconhecimento internacional podem ser aliados importantes na busca pelo título do Mundial.

“O Flamengo vai ter um início complicado dividindo o grupo com o Chelsea. Já será um teste importante para o clube na primeira fase. Mas tenho certeza que o time avança e fará uma boa copa, são jogadores acostumados com decisões, experientes, ganhando muitos títulos nos últimos anos. Fora isso, a marca Flamengo é muito forte internacionalmente com o histórico de campeão do mundo. Torço para que consigam mostrar o bom futebol no Mundial e estejam entre os finalistas”, analisou.

E Fluminense e Botafogo?

Vencedor da Libertadores de 2023, o Fluminense também recebeu elogios do Fenômeno. Para ele, Renato Gaúcho terá um “grande desafio” no Mundial.

“O Fluminense passou por algumas mudanças em 2024 e 2025 com as saídas de Fernando Diniz e Mano Menezes. O Renato Gaúcho chega com um grande desafio e o time, sem dúvida, está evoluindo bastante – estão entre os primeiros no Brasileirão e classificados para o mata-mata da Sul-Americana. A fase de grupos tem o Borussia Dortmund, que é um time complicado de jogar. Acredito que se classificarão, mas terão dificuldades no mata-mata”, discorreu.

Atual campeão da Copa Libertadores depois de conquistar o título em 2024, o Botafogo precisa estar atento com duas pedreiras logo na fase de grupos, segundo a análise de Ronaldo: PSG e Atlético de Madrid.

“O Botafogo viveu um 2024 incrível, voltou a disputar e conquistar títulos. Estar no Mundial agora é reflexo dessa retomada. Mas, se há um grupo da morte, é o deles. Dividir forças contra o PSG – atual campeão da Champions – e o Atlético de Madrid – figura carimbada nas fases finais dos torneios que disputa – será um desafio enorme para o clube. O Botafogo precisa vencer bem o confronto inicial contra o Seattle Sounders e jogar de igual pra igual contra pelo menos um dos europeus. No mínimo, então, são dois jogos sólidos para tentar se classificar à próxima fase”, completou Ronaldo em sua análise sobre as equipes brasileiras.

Quem é o favorito ao título?

De acordo com Ronaldo, quatro equipes despontam como as favoritas para o novo formato do Mundial: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e PSG. Alimentando a esperança dos torcedores brasileiros, Ronaldo ainda acredita que Palmeiras e Flamengo podem surpreender na fase final.

“Para o título, entre os brasileiros, a equipe com maior potencial de surpreender é o Palmeiras, seguida do Flamengo. Mas destaco o Real Madrid e o PSG como maiores favoritos ao título. O Real pela equipe cheia de estrelas e com jogadores que podem definir partidas como Mbappé, Bellingham, Courtois e Vini Júnior; o PSG pela bola que jogou na final da Champions – com certeza, será um time pra ficar de olho no Mundial. Outros que devem estar entre os finalistas são o Manchester City – que vem de uma temporada desafiadora e o Pep Guardiola vai querer essa conquista para não terminar o ano zerado – e o Bayern de Munique – um time tradicional e forte em disputas internacionais”, encerrou.

