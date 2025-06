Rollheiser e Guilherme destacam resiliência do Santos após vitória no Castelão

Guilherme anotou um dos gols do Santos na vitória sobre o Fortaleza, seu ex-time - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Na saída do gramado da Arena Castelão, após a vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, nesta quinta-feira (12/6), pela 12ª rodada do Brasileirão, Benjamin Rollheiser e Guilherme comentaram o desempenho do Santos. Juntos na entrevista pós-jogo, ambos valorizaram a força coletiva da equipe.

Com o resultado, afinal, o Peixe conquistou sua segunda vitória como visitante na competição e ganhou fôlego antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, deixando a zona do rebaixamento.

“Importantíssima (vitória). Fomos tranquilos para o intervalo com 2 a 0, depois tivemos o azar de levar o empate, mas a equipe nunca se entregou, nem se rendeu. Lutamos até o fim e conseguimos um resultado muito positivo. Esses três pontos são fundamentais para sairmos da zona”, disse Rollheiser.

O meia-atacante também destacou a importância do aspecto mental na reta final da partida.

“O protagonismo foi de todos. Depois do 2 a 2, mantivemos a cabeça no lugar e fomos recompensados com o terceiro gol. A resiliência foi decisiva”, completou.

Guilherme explica ‘lei do ex’

Guilherme, que também balançou as redes na vitória do Santos, teve uma noite especial no retorno ao Castelão, onde atuou com destaque pelo Fortaleza. Em seu gol, não comemorou.

“Fundamental, muito difícil (a vitória). Fui muito feliz aqui, fui amado pela torcida e comemorei com respeito. Tenho um carinho gigante por eles. Mas hoje defendo o Santos e foi uma vitória muito importante. Vitória nos traz tranquilidade”, disse.

Então, o camisa 11 celebrou a atuação coletiva e o momento de virada.

“A gente estava com o jogo praticamente controlado, mas levou dois gols de pênalti. Isso acontece no futebol. O importante foi que mantivemos a calma, mostramos união e saímos com os três pontos”, finalizou.

