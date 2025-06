Cléber Xavier cita ‘efetividade’ do Santos e lamenta suspensão de Rollheiser

O técnico Cléber Xavier comentou a segunda vitória seguida como visitante do Santos. Afinal, nesta quinta-feira (12/6), o Peixe venceu o Fortaleza por 3 a 2, no Castelão, encerrando um jejum de 41 anos sem vitórias contra o rival jogando fora de casa. Em coletiva no estádio cearense, o treinador falou sobre o resultado, a quebra do jejum, e celebrou a “efetividade” do Santos.

“Resultado fora contra uma equipe que vinha também pressionada, mas é uma equipe boa, que já teve nessa situação em competições passadas e conseguiu sair. Se não me engano, o Santos fazia muito tempo que não vencia aqui em Fortaleza, e contra o próprio Fortaleza (NR: não vencia desde 1984). No primeiro tempo que o Santos teve cinco finalizações, duas efetivas. Fomos efetivos numa jogada ensaiada de lateral. Eles mandaram uma bola no poste, ficaram com a posse. O time teve uma efetividade que há muito tempo não tínhamos”, analisou.

Rollheiser, suspenso, vira desfalque no Santos

O técnico, no entanto, lamentou a ausência de Rollheiser (suspenso) para a próxima rodada, que será apenas dia 13 de julho, após a parada para o Mundial. O jogador anotou o gol da vitória, além de contribuir com uma assistência no Castelão.

“Na hora que ele tomou o cartão, eu também já pensei nisso (lamentar), é uma pena, mas o Rollheiser vem crescendo muito, tenho conversado muito com ele. É um jogador daqueles que eu falo, que vem de poucos jogos nos últimos anos. No ano passado teve pouco jogo. Agora estamos tentando equilibrar, por isso essa parada mais longa é importante para que a gente consiga trazer um equilíbrio físico. O Rollheiser fez um grande jogo, com uma assistência e um gol no final”, disse.

