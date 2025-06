Com direito a olé, Vasco bate o São Paulo e vence a primeira fora de casa no Brasileirão

Rayan abiu o placar para o Vasco no Morumbis - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco conheceu sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (12) o Cruzmaltino venceu o São Paulo por 3 a 1, antes da parada para o Mundial de Clubes, e encerrou um jejum de 13 anos sem triunfos contra o Tricolor na capital paulistas.

Com o resultado, a equipe carioca passou o São Paulo na tabela e ocupa a 13ª posição com 13 pontos. Já o São Paulo, que acumula três derrotas seguidas, sendo duas em casa, está na 14ª posição, com 12 pontos. Agora, os times terão um mês de pausa antes da próxima rodada.

Vasco aproveita e sai na frente

A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando alternativas no ataque. O São Paulo teve a primeira oportunidade, em arremate de fora da área de Luciano, que foi para fora. O Vasco demorou para chegar, mas quando conseguiu, foi fatal. Rayan recebeu na intermediária, passou pela marcação e, na entrada da área, chutou firme para abrir o marcador.

Depois disso, o Vasco assumiu o controle do jogo e ampliou. Rayan apareceu novamente. Depois de Vegetti perder a bola na área, o jovem atacante pressionou, roubou ela de Enzo Díaz e chutou forte para defesa de Rafael. No rebote, Nnno Moreira não desperdiçou e fez o terceiro. Por pouco, o Cruzmaltino quase fez o terceiro. Coutinho deu belo passe para Paulo Henrique, que tentou tocar por cima e parou em Rafael.

Olé e vitória cruzmaltina

A segunda etapa começou com o São Paulo pressionando, após três alterações. Entretanto, o Tricolor não conseguiu levar perigo ao gol de Léo Jardim. A primeira grande oportunidade foi do Vasco, em chute de fora da área que quase pegou Rafael desprevenido. Depois, o goleiro são-paulino saiu jogando errado. Tchê Tchê lançou Paulo Henrique, que cruzou para Vegetti finalizar e marcar o terceiro.

Só depois disso o São Paulo conseguiu assustar. Lucas Ferreira arriscou de fora da área e Léo Jardim fez a temporada. Entretanto, a noite era alvinegra no Morumbis. Com direito a gritos de olé, o Vasco seguiu melhor e quase marcou o quarto em cobrança de falta de Coutinho, que parou em defesa de Rafael. No último lance, Ryan Francisco acertou chute de fora da área e descontou para o São Paulo.

SÃO PAULO 1 X 3 VASCO

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada

Data-Hora: 12/6/2025 (quinta-feira), às 21h30

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Público total: 20.332 torcedores

Renda: R$ 966.013,00

Gol: Rayan, 25’/1ºT (0-1); Nuno Moreira, 39’/1ºT (0-2); Vegetti, 23’/2ºT (0-3); Ryan, 48’/2ºT (1-3)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Sabino, 35’/2ºT), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell, intervalo); Alisson, Pablo Maia (Bobadilla, intervalo), Luciano e Lucas Ferreira; Lucca (Dinenno, intervalo) e André Silva (Ryan, 35’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 29’/2ºT), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Matheus Carvalho, 42’/2ºT) e Coutinho (Adson, 42’/2ºT); Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (Alex Teixeira, 42’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)/

Cartões amarelos: Luciano, Arboleda e André Silva e Dinneno (SPFC); João Victor e Hugo Moura (CRVG)

