Atlético vence, sobe na tabela e põe o Internacional no Z4

Rony e Hulk comemoram. Afinal, com o triunfo por 1 a 0 diante do Inter, Galo sobe na tabela. Colorado no Z4 - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Na noite desta quinta-feira, 12/6, na Arena MRV, o Atlético venceu o Internacional por 2 a 0 em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Numa Belo Horizonte muito fria (12 graus), o público não foi dos maiores — 24.781 presentes. Mas a Massa do Galo saiu feliz com os três pontos em um jogo equilibrado. O Colorado teve lances de perigo, mas parou nas defesas de Everson. O Galo também criou oportunidades e chegou ao triunfo com um gol contra de Vitão, ainda no primeiro tempo, em um de Junior Santos, nos acréscimos da etapa final.

Com a vitória, o Galo sobe para o sétimo lugar, com 20 pontos, e encosta nos líderes Flamengo (com um jogo a menos) e Cruzeiro, ambos com 24. Já o Internacional vai de mal a pior. Com os resultados da rodada, o time, parado nos 11 pontos, entrou na zona de rebaixamento, em 17º lugar. Enfim, um vexame para um clube que, no início da competição, era cotado como candidato ao título.

Este jogo marcou a estreia de Dudu com a camisa do Atlético. O ex-Cruzeiro foi titular. Mas teve atuação discreta esaiu na etapa final, recebendo aplausos da toricda pelo esforço.

Atlético abre vantagem no primeiro tempo

O Internacional surpreendeu com um jogo bem ofensivo nos primeiros minutos, buscando chuveirinhos e quase marcando com Borré, aos dois minutos, cabeceando um cruzamento da direita. Mas a bola passou perto, à direita de Everson.

Porém, a partir dos dez minutos, o Galo equilibrou e teve boas oportunidades. Um chute de Rony, de fora da área, acertou a trave esquerda de Anthoni, aos 20. Outra chance foi com Scarpa: recebeu um presente de Ronaldo, que entregou a bola nos seus pés, entrou na área, driblou o goleiro e chutou. Mas Vitão salvou em cima da linha. Contudo, se salvou uma, Vitão fez contra aos 30. Após boa troca de passes, a bola ficou com Rubens pela esquerda. O lateral improvisado cruzou, e Vitão, na tentativa de evitar a cabeçada de Rony, mandou contra o próprio gol. Galo na frente.

Segundo tempo nervoso

Veio o segundo tempo e ocorreu um repeteco da etapa inicial, com o Internacional muito ativo no ataque e perdendo duas ótimas chances antes dos cinco minutos — ambas com Borré, em passes de Tabata. No primeiro, Everson salvou. No segundo, a bola explodiu na trave.

Aos poucos, como no primeiro tempo, o Galo foi reequilibrando e quase ampliou quando Rubens cruzou e Rony, livre, perdeu o tempo da bola. Aliás, neste lance, ele ainda meteu a mão na pelota e levou amarelo.

O jogo foi se encaminhando para o fim, com as muitas substituições mudando o comportamento dos times. O Internacional foi dominante e quase empatou em cabeçada de Juninho. Porém, Everson, um dos melhores em campo, estava atento. Assim, o Galo segurava o 1 a 0 e partida para contra-ataques, Aos 49, Junior Santos , que entrara aos 43, recebeu passe com açucar e com afeto de Igor Gomes. Entrou na área e bateu na saída de Anthoni. 2 a 0. Galo oito jogos invisto no Brasuleiro (5 vitórias e 3 empates).

ATLÉTICO 2X0 INTERNACIONAL

12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 12/6/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Público: 24.781

Renda: R$1.126.472,86

Gols: Vitão, contra, 30’1ºT (1-0); Júnior Santos, 48’/2ºT (2-0)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Igor Rabello, Junior Alonso e Rubens (Vitor Hugo, 32’/2ºT); Gabriel Menino, Alan Franco e Gustavo Scarpa (Saravia, 48’/2ºT); Dudu (Igor Gomes, 31’/2ºT), Rony (Caio Paulista, 43’/2ºT) e Hulk (Junior Santos, 43’1/2ºT). Técnico: Cuca

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon (Diego Rosa, 4’/2ºT); Ronaldo, Bruno Henrique (Yago, Intervalo), Thiago Maia (Gustavo Prado, 33’/2ºT) e Bruno Tabata (Ricardo Mathias, 23’/2ºT); Wesley e Borré (Enner Valencia, 23’/2ºT). Técnico: Roger Machado

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Everson, Natanael, Rony, Scarpa (ATL); Aguirre, Ronaldo, Bruno Tabata (INT)

