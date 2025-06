Confira as acomodações dos times brasileiros no Mundial de Clubes

Os quatro times brasileiros que participarão do Mundial de Clubes da Fifa já estão alocados em suas bases nos Estados Unidos. O último a chegar foi o Flamengo, que desembarcou nesta quinta-feira (12/6) em Atlantic City, em Nova Jersey. E as equipes não economizaram nas acomodações: o Rubro-Negro, por exemplo, se hospedou no Sheraton Atlantic City Convention Center. Conheça a partir de agora, então, mais detalhes de onde os representantes brasileiros ficarão para a disputa do Mundial.

Palmeiras

O Palmeiras, que chegou na última terça-feira (10/6) em Greensboro, na Carolina do Norte, está no Grandover Resort & Spa, hotel quase exclusivo para a delegação da equipe paulista. São 244 acomodações e ótima estrutura: piscinas, spa, academia, e até quadras de tênis e circuitos de golfe.

As atividades em campo, porém, são na Universidade da Carolina do Norte, que fica a 15 minutos do hotel. Por lá, são dois campos, sendo um deles com arquibancada para receber 3.540 pessoas. O Palmeiras seguirá por lá até o sábado (14/6), quando seguirá a Nova Jersey, onde o time estreia, no domingo (15/6).

Botafogo

Já o Botafogo, que desembarcou na segunda (8/6) em Santa Bárbara, na Califórnia, ficará no The Hitz-Hotel Bacara, um resort de luxo. Apesar de não ter exclusividade, também haverá certa privacidade em relação aos outros hóspedes.

Já os treinos do Glorioso ocorrem em Westmont College – a cerca de 20 minutos do hotel. O CT tem 450 mil metros quadrados e recebe os Westmont Warriors, da segunda divisão da NCAA, principal torneio universitário dos EUA. São três campos, piscinas, academia e quadras de tênis.

Flamengo

O Flamengo, último a chegar nos EUA, ficará no Sheraton Atlantic City Convention Center, mas treinará no Stockton University, em Atlantic City, em Nova Jersey. Também são dois campos disponíveis, além de academias e quadras de diversos outros esportes. Há até mesmo uma pista de atletismo ao redor do campo principal.

Já o Hotel Sheraton, que fica a cerca de 20 minutos do CT – motivo pelo qual o Flamengo o escolheu -, é conhecido por seu enorme centro de convenções. O Diretor do clube, José Boto, deu entrevista no principal salão de reuniões do local, inclusive. É considerado um hotel apropriado para grandes delegações.

Fluminense

Durante o Mundial de Clubes, o Fluminense está baseado em Columbia, na Carolina do Sul, hospedado no renomado Hotel Marriott Columbia. Com 300 quartos – incluindo opções com duas camas ou cama kingsize, além de 15 suítes com sala separada -, o hotel conta com conforto, privacidade e estrutura completa. Entre as principais ferramentas, academia, sauna, piscinas aquecidas e salões de reunião à disposição da comissão técnica.

A apenas 10 minutos dali, fica o centro de treinamentos escolhido pelo clube: a University of South Carolina. Após visitas a sete locais nos EUA, o Tricolor optou pela instituição por sua excelente estrutura esportiva. Assim, o Flu terá acesso ao Estádio Harrison, com gramado internacional e capacidade para 5 mil pessoas, além de campos auxiliares, academia de alto rendimento, centro de fisioterapia, salas de análise, refeitório e áreas de descanso. A universidade também fornece suporte logístico e segurança, garantindo, dessa forma, tranquilidade e eficiência para a delegação tricolor.

