Dorival explica ausência de trio e vê evolução no Corinthians

O Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Grêmio, nesta quinta-feira (12), em Porto Alegre, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, apesar de sair com um ponto do Rio Grande do Sul, o técnico Dorival Júnior precisou explicar a ausência do trio de convocados na partida.

Afinal, Memphis Depay, José Martínez e Carrillo não foram relacionados para o embate contra o Grêmio. Eles acabaram sendo liberados de forma antecipada para as mini-férias que o Timão terá durante a pausa para o Super Mundial de Clubes. O treinador explicou a opção e aproveitou para valorizar a atuação do time.

“Primeiro, que não é uma certeza sobre a presença deles em campo. Segundo, temos que respeitar pelo profissionalismo dos profissionais do clube. Temos que respeitar a fisiologia, departamento médico e físico, tudo foi planejado e programado. Acontecendo dessa maneira, respeitamos a individualidade de cada um sem colocar em risco os atletas. Tomamos uma decisão antecipada e acredito que tenha sido a mais correta. Preparamos uma equipe, que fez um grande jogo, disputado. Duas equipes que vivem o mesmo momento na competição, temos consciência disso. A resposta foi importante”, disse Dorival.

‘Buscar uma identidade’

O empate impediu que o Corinthians se aproximasse da zona de classificação para a Libertadores neste momento. Contudo, Dorival entende que a equipe já vem mostrando certa evolução, visando o segundo semestre.

“Acho que a equipe vem começando a buscar uma identidade. Ainda é muito cedo. Foi a primeira semana de treinamentos. Ao longo desse período todo, fizemos dez jogos em 30 dias. Estamos saindo do período sem lesão e recuperando os jogadores, principalmente o Garro que teve seus primeiros 90 minutos. Espero que estejamos mais fortes depois da parada e que saibamos aproveitar esse tempo”, finalizou.

