Alisson sai em defesa de Zubeldía e pede reação no São Paulo

Alisson sai em defesa de Zubeldía após nova derrota do São Paulo

O São Paulo vive um momento ruim na temporada ao engatar a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (12), a equipe perdeu para o Vasco por 3 a 1, em pleno Morumbis e viu a zona de rebaixamento se aproximar. Após o jogo, muita das vaias foram direcionadas ao técnico Luis Zubeldía, que voltou a ficar pressionado. Contudo, o volante Alisson saiu em defesa do treinador.

Alisson comentou que culpa não é só do treinador, mas de todo grupo que pode atuar mais. Além disso, pediu uma reação do Tricolor no segundo semestre.

“O momento não é de jogar a culpa somente no treinador. A responsabilidade tem que estar sendo dividida entre os jogadores, todo mundo. Na vitória está todo mundo junto, assim como nas derrotas. Quem conhece o professor Zubeldía sabe quanto ele se doa pelo clube. A chateação que ele fica por tudo que trabalhamos nessa semana, infelizmente viemos e não conseguimos o resultado. Isso deixa todo mundo muito bravo e chateado. O momento é de estarmos juntos, trabalharmos juntos no segundo semestre. Somente juntos sairemos dessa situação”, disse.

Agora, o São Paulo recebe uma mini-férias até o dia 26 de junho, já que o calendário estará sendo interrompido por conta do Super Mundial de Clubes. Assim, o Tricolor volta a jogar no dia 17 de julho, contra o Flamengo no Maracanã, pelo Brasileiro.

“Vai ter a pausa agora de 30 dias, momento onde todo mundo pode colocar a cabeça no lugar. Depois, quando voltar, é trabalho, boca fechada, se cobrando a cada dia, puxando o companheiro da melhor maneira possível. Teremos a volta de jogadores importantes. Planejávamos ir para essa pausa com a vitória”, completou Alisson.

