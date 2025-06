Mesmo sem atuar na rodada, Flamengo mantém a liderança do Brasileirão

O Flamengo está nos Estados Unidos e, mesmo sem entrar em campo pela 12ª rodada do Brasileirão, manteve a liderança. Isso porque seus concorrentes diretos, Bragantino e Cruzeiro, não venceram na rodada. O Rubro-Negro soma 24 pontos em 11 partidas.

O Bragantino, mesmo jogando em casa, sofreu uma expulsão relâmpago e perdeu por 3 a 0 para o Bahia. Já o Cruzeiro, em um gramado praticamente impraticável, empatou com o Vitória no Barradão. Com esse resultado, os mineiros chegaram aos mesmos 24 pontos do Flamengo, mas ocupam o segundo lugar. O time paulista ficou em terceiro, com 23 pontos. O Palmeiras, que também disputa o Mundial, aparece na quarta colocação com 22.

Com o início do Mundial se aproximando, o Flamengo fecha sua participação no Brasileirão antes da pausa na liderança e agora volta suas atenções para os adversários do Grupo D. A equipe estreia contra o Espérance, da Tunísia, depois enfrenta o Chelsea, da Inglaterra, e encerra a fase de grupos diante do León, do México. Apenas os dois primeiros colocados avançam.

Na primeira atividade nos Estados Unidos, Filipe Luís não contou com De la Cruz, que segue na fisioterapia e ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Alex Sandro também não participou, já que atuou como titular na Seleção Brasileira durante a Data Fifa e, por isso, foi poupado.

