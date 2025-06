CRB x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

O CRB enfrenta o líder Goiás pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado (14), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O jogo vale para o time alagoano a chance de se aproximar do G4. A bola rola às 16h.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do canal Desimpedidos.

Como chega o CRB

O CRB ocupa a sétima colocação, com 18 pontos em 11 jogos. A equipe venceu cinco vezes, empatou três e perdeu outras três. Na rodada anterior, perdeu para o Avaí, na Ressacada. A diferença para o G4 é de somente dois pontos, tornando a vitória essencial para manter viva a luta pelo acesso à elite nacional. Sem fazer mistério, o técnico Eduardo Barroca aposta em Thiaguinho e Mikael como principais armas ofensivas.

Como chega o Goiás

O Goiás lidera a competição com 26 pontos e abriu vantagem em relação ao segundo colocado, o Novorizontino, que soma 22. Vivendo grande fase sob o comando de Vagner Mancini, o time tem duas dúvidas na escalação: na defesa, entre Guilherme Baldória e Rodrigo Andrade; no meio-campo, entre Rafael Gava e Welliton. No ataque, o experiente Anselmo Ramon segue como principal esperança de gols do Esmeraldino.

CRB x GOIÁS

Campeonato Brasileiro Série B – 12ª rodada

Data-Hora: 14/6/2025 – sábado, às 16h

Local: Estádio Rei Pelé em Alagoas (AL)

CRB: Matheus; Weverton, Henri, Segovia, Ribeiro; Gegê, Meritao; Baggio, Danielzinho, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca

GOIÁS: Tadeu; Caito, L. Felipe, Ribeiro, Lepo; Marcão; Welliton, Juninho, Vitinho, P. Junqueira e Ramon. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Acacio Menezes Leao (PA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.