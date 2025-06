Patrícia Ramos contextualiza reconciliação com ex-Fluminense: ‘O carinho sempre existiu’

O Dia dos Namorados serviu para Patrícia Ramos surpreender o público ao oficializar sua reconciliação com o jogador Luiz Fernando Maximiano. A apresentadora compartilhou uma série de fotos ao lado do ex-Fluminense, com a legenda: “Black ir gorgeous [o preto é lindo]”. A publicação repleta de orgulho, afeto e identidade racial ultrapassou 174 mil curtidas, além de outras milhares de reações emocionadas.

Anônimos e celebridades demonstraram apoio nos comentários da publicação. A cantora Iza, por exemplo, resumiu com um “Merece”, enquanto a atriz Clara Moneke enalteceu o casal: “Que lindos, cara”. A ex-BBB Vivian Amorim também se manifestou: “Casalzão! Que ele te faça feliz do jeitinho que você merece, amiga”.

Em meio à repercussão, Patrícia decidiu esclarecer o contexto do reencontro. A influenciadora explicou que a separação ocorrida em fevereiro se deu pelo distanciamento geográfico, mas nunca por falta de afeição. “O carinho sempre existiu entre a gente”, disse. Ainda segundo seu relato, o casal já havia se reconciliado há algum tempo, mas optou por tornar público só após a concretização da decisão.

Revelado pelo Fluminense

Luiz Fernando é natural do Rio de Janeiro, tem 30 anos e atua como volante. Revelado pelo Fluminense, ele iniciou sua trajetória profissional em 2015 e regressou às Laranjeiras posteriormente. O atleta também vestiu as camisas do Vila Nova, América e Desportivo das Aves (POR). Além disso, defendeu o Al-Fahaheel FC, do Kuwait, até maio deste ano.

O jogador é pai de Lucas, um bebê de dez meses, fruto de um relacionamento anterior. Nas redes sociais, mantém perfil mais reservado, com pouco mais de 30 mil seguidores, mas agora divide espaço com a companheira em publicações que demonstram carinho mútuo e retomada da união.