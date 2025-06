Esvaziar DM e avaliar objetivos. As missões do São Paulo durante a pausa

O São Paulo encerrou o primeiro semestre da temporada de uma forma bastante melancólica. A derrota para o Vasco por 3 a 1, nesta quinta-feira (12), em pleno Morumbis, apenas escancarou a crise vivida pelo Tricolor neste momento da temporada. Aliás, foi a terceira derrota seguida no Brasileirão. Agora, com a pausa para o Super Mundial de Clubes, o clube precisa alinhar algumas coisas para voltar a ser competitivo até o final de 2025.

O principal objetivo durante a pausa será esvaziar o DM. Neste momento, estão lesionados Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento no joelho direito), Ferreira (lesão no pé esquerdo), Marcos Antônio (lesão na coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito) e Oscar (edema na coxa esquerda).

Desta lista, apenas Lucas, Ferreira, Marcos Antônio e Oscar tem condições de voltar contra o Flamengo, no retorno do Brasileirão. Igor Vinícius, caso não seja negociado, também pode retornar. O Tricolor terá 14 dias de férias até voltar a treinar no CT da Barra Funda. Depois, mais pelo menos 15 dias para treinar.

“Vai ter a pausa agora de 30 dias, momento onde todo mundo pode colocar a cabeça no lugar. Depois, quando voltar, é trabalho, boca fechada, se cobrando a cada dia, puxando o companheiro da melhor maneira possível. Teremos a volta de jogadores importantes. Planejávamos ir para essa pausa com a vitória”, disse Alisson, após o jogo contra o Vasco.

Diretoria precisa alinhar objetivos

Além disso, o Tricolor precisa especificar claramente os objetivos para não perder a temporada. Afinal, a equipe está nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, mas está a um ponto da zona de rebaixamento do Brasileirão. Neste momento, a luta para se afastar da parte de baixo da tabela virou prioridade. Contudo, o São Paulo não mostra que tem elenco para brigar nas três competições.

Por fim, a diretoria também vai ter este período sem jogos para avaliar o trabalho de Zubeldía que vem deixando a desejar recentemente. Contudo, o São Paulo entende que o treinador não tiveram, durante boa parte da temporada, força máxima ou perto disso para usar o elenco, sofrendo com lesões.

O Tricolor também sabe que, vivendo grave crise financeira, não consegue investir em um treinador de calibre mais alto que o argentino. Mas a diretoria acredita que Zubeldía poderá entregar um trabalho melhor quando tiver todos os jogadores à disposição.

O time se reapresenta para os treinamentos no CT da Barra Funda apenas no próximo dia 26.

