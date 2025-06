Arthur Jorge diz que poderia ter ficado no Botafogo e conquistado mais títulos

Arthur Jorge deixou o Botafogo no fim de 2024, mas ainda acredita em um possível retorno, sentimento compartilhado por boa parte da torcida. Campeão da inédita Libertadores e também do Brasileirão no ano passado, o português comanda atualmente o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, e está de passagem pelo Rio de Janeiro.

Durante sua estadia, Arthur aproveitou para receber condecorações oferecidas por cariocas e niteroienses na Câmara Municipal do Rio. Apesar da homenagem, ele acredita que poderia ter permanecido mais tempo no clube e conquistado novos títulos.

“Nada mais tenho a dizer além de que o Botafogo me apresentou um projeto. Não posso afirmar que fiquei satisfeito por sair, porque sei que ainda havia mais a conquistar aqui. Assim como precisamos manter consistência como equipe ao longo da temporada, também é essencial ter consistência no projeto para seguir avançando rumo aos nossos objetivos”, declarou o técnico.

Ao comentar sua saída do clube, Arthur explicou as razões que o levaram a optar pelo Al-Rayyan.

“Essas coisas fazem parte do futebol. Precisamos saber lidar com isso. Esse é o sistema, e temos que aprender a viver dentro dele. A proposta surgiu com a possibilidade de uma saída antecipada, o que se intensificou após o fim do campeonato, quando há mais espaço para avaliar novos caminhos. Diante dos cenários e contextos que encontrei, optei por encerrar meu ciclo no Botafogo. Precisei tomar decisões pensando no que seria melhor para mim. Mas, é claro, não posso dizer que saí satisfeito do Botafogo”, disse em entrevista ao ‘ge’.

