Pai de Jamerson, do Vitória, chora ao ver lesão de filho, e vídeo comove web

Pai de Jamerson, do Vitória, chora com grave lesão do filho no Barradão - (crédito: Foto: Reprodução)

Na noite da última quinta-feira (12), o Barradão serviu de palco para uma das cenas mais tocantes desta edição de Campeonato Brasileiro. O lateral Jamerson, do Vitória, sofreu uma grave lesão aos 43 minutos da etapa inicial, após uma entrada violenta de Eduardo — que acabou expulso. A cena, aliás, fez o pai do jogador ir às lágrimas nas arquibancadas.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, nota-se um homem extremamente inquieto descendo as cadeiras superiores em direção ao alambrado. A expressão do pai do jogador comoveu quem estava presente, que pôde perceber, ainda que de longe, sua agonia com a presença da ambulância dentro de campo.

O confronto entre Vitória e Cruzeiro terminou empatado sem gols no Barradão — resultado ruim para ambos. Com um ponto somado, o Rubro-Negro se manteve fora do Z4, porém com os mesmos 11 pontos do 17º colocado, o Internacional. Já a Raposa deixou escapar a chance de ir à Data-Fifa como líder da competição.

Essa foi a reação do pai do lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, ao ver seu filho saindo de ambulância após falta dura de Eduardo no jogo contra o Cruzeiro. ?????Reprodução pic.twitter.com/jctqxHLG8c — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 13, 2025

Cirurgia e baixa por tempo indeterminado

Jamerson recebeu os primeiros atendimentos ainda em campo, mas deixou o Barradão de ambulância para o Hospital São Rafael, nas proximidades do estádio. Exames constataram fratura e rompimento dos ligamentos do tornozelo direito, com necessidade de intervenção. A equipe médica realizou o procedimento cirúrgico ainda na mesma noite.

“Desejamos força e uma breve recuperação para nosso atleta. Voltaremos mais fortes”, dizia um trecho da nota do Vitória.

O lateral também se manifestou nas redes sociais e, apesar do tom de lamentação, mostrou-se focado na recuperação. “Confesso que não foi nada fácil receber este tipo de notícia, especialmente no melhor momento da minha carreira, onde eu vinha voltando a sorrir, me sentia cada vez mais confiante e preparado”, disse.

E tranquilizou: “Estou muito bem acompanhado por profissionais de confiança. Tenho certeza de que, com trabalho e apoio de vocês, vou voltar ainda mais forte”.

Jamerson se destacava como titular absoluto

Revelado pelo Marília, o lateral iniciou sua carreira no interior de São Paulo, mas ganhou projeção após atuar em clubes portugueses entre 2018 e 2022. No Brasil, acumulou passagens por Azuriz, Guarani e Coritiba, que o emprestou ao Vitória para a atual temporada. Disputou 24 partidas desde sua chegada, contribuindo com um gol e duas assistências.

Curiosamente, por ter nascido em Salvador, o atleta usava o nome Jamerson Bahia em temporadas anteriores. No entanto, ao assinar com o clube baiano, abandonou o apelido para evitar menções ao maior rival do Vitória.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.