Impacto Neymar faz Santos liderar crescimento mundial nas redes sociais; veja ranking

Nos últimos 12 meses, o Santos alcançou o maior crescimento percentual nas redes sociais entre os 100 principais clubes de futebol do planeta. O levantamento, publicado pelo CIES Football Observatory, apontou que o Peixe aumentou sua base de seguidores em 81,7% — consolidando-se como a equipe de maior ascensão digital no cenário esportivo mundial.

Boa parte do expressivo desempenho deve-se ao retorno de Neymar Jr. à Vila Belmiro, no fim de janeiro. Além de ídolo histórico do clube e a nível nacional, o astro ainda acumula quase 230 milhões de seguidores somente no Instagram. Para se ter ideia, o Peixe conquistou, em fevereiro, um mês após a chegada do camisa 10, 7,1 milhões de novos internautas nas redes sociais.

Com os novos números, o clube se posicionou como o terceiro time brasileiro com mais seguidores em solo nacional. Ultrapassando, inclusive, rivais históricos como São Paulo e Palmeiras. Já no cenário internacional, Real Madrid e Barcelona lideram absolutos com 473,7 milhões e 427,4 milhões de seguidores, respectivamente.

Estratégia de marketing

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, destacou o planejamento estratégico adotado desde o início de sua gestão. “Desde que bem trabalhado, o bom alcance das nossas redes sociais é fundamental para a visibilidade e exposição do clube. Estamos investindo nessa área, pois sabemos da importância de apresentarmos grandes números nas mídias, principalmente pensando em oportunidades comerciais”.

Além da força do nome de Neymar, a reformulação do departamento de marketing contribuiu diretamente para os resultados. A equipe passou a explorar conteúdos mais criativos, voltados ao público jovem, e intensificou a produção de vídeos em formato vertical, especialmente no TikTok e no Instagram — plataformas responsáveis por 85% do aumento observado.

Dez clubes com maior crescimento percentual desde junho de 2024

Santos (Brasil) – 81,7%

Valladolid (Espanha) – 45,1%

Betis (Espanha) – 37,4%

Mallorca (Espanha) – 34,9%

Athletic Bilbao (Espanha) – 34,5%

Girona (Espanha) – 30,1%

Espanyol (Espanha) – 29,4%

Sporting (Portugal) – 28,9%

Lille (França) – 27,7%

Celta de Vigo (Espanha) – 26,4%.

Contraste com o desempenho esportivo do Santos

Apesar da explosão nas redes, o desempenho esportivo da equipe segue aquém das expectativas. Neymar, por exemplo, disputou apenas 12 partidas com três gols e três assistências desde o retorno. Problemas físicos o impediram de atuar em momentos decisivos, como na eliminação da semifinal do Campeonato Paulista e na queda para o CRB, pela Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o atacante participou de apenas quatro dos onze jogos realizados até agora, somando 181 minutos em campo. O time ocupa a 15ª posição na tabela, com 11 pontos conquistados entre os 36 disputados.

