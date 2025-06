Anthoni expõe incômodo com entrada do Inter no Z4: ???Cabeça fervendo???

Anthoni confessou abalo pela entrada do Inter na zona de rebaixamento do Brasileirão - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter segue sua via crúcis no Campeonato Brasileiro. Afinal, a derrota para o Atlético foi a segunda consecutiva e ampliou a série sem resultados positivos para seis rodadas. Com isso, o time ingressou na zona de rebaixamento e o goleiro Anthoni admitiu a decepção com a situação. Desta forma, reconheceu que o período de um mês sem jogos para a realização do novo Mundial de Clubes será incômodo.

“Não tem como falar que são férias normais. A cabeça vai fervendo, a cabeça vai a mil. Acho que o que foi falado é juntar os cacos”, disse.

Posteriormente, o goleiro apontou que o elenco em conjunto com a comissão técnica terá sucesso na missão em retirar o Colorado do Z4.

“O Inter não merece estar nessa situação, sabemos disso. E não tem nada que ficar justificando, não tem explicação aqui para dar. O que tem é voltar, tentar descansar da maneira que pudermos”, acrescentou Anthoni.

Inter estabelece seu pior início de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos

Até o momento, a campanha do Internacional no Brasileirão é de apenas 11 pontos em 12 jogos. Tal contexto representa também o pior começo de trajetória na competição desde a implementação dos pontos corridos. Afinal, são apenas duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas nos 12 jogos.

De acordo com o site ‘Sofascore’ são pouco mais de 30% de aproveitamento, com 12 gols marcados e 18 sofridos. A fragilidade defensiva e a ineficiência ofensiva também são alguns dos principais problemas. Especialmente porque desperdiçou 14 oportunidades das 23 possíveis. Inclusive, a média é um pouco acima de 14 chutes para a equipe conseguir balançar as redes adversárias.

Por sinal, o Internacional também possibilitou 22 grandes chances para seus oponentes marcarem gols. De forma geral, a equipe gaúcha necessita de quase oito finalizações para ter sua defesa vazada.

No período de paralisação na temporada, a prioridade do Colorado será reforçar seu elenco com pelo menos um lateral, um volante e um atacante. Vale relembrar que o clube gaúcho anunciou um pré-acordo com Alan Benítez para a lateral-direita. Ao mesmo tempo, o Inter precisará suportar o assédio de outros clubes e o risco de perder seus principais jogadores como Vitão.

