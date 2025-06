São Paulo acerta permanência de Marcos Antônio

O São Paulo acertou a permanência do volante Marcos Antônio. O jogador estava emprestado pela Lázio, da Itália, até o dia 30 de junho. Contudo, o Tricolor conseguiu assegurar a sequência do atleta junto aos italianos, que agora terá vida mais longa no Morumbis.

Marcos Antônio terá seu empréstimo estendido pelo clube italiano até junho de 2026, mas com gatilhos contratuais (número baixo de jogos na temporada que vem) que obrigam a compra do São Paulo por 4,2 milhões de euros (R$ 26,9 milhões). A tendência é que o Tricolor desembolse essa quantia após o fim do novo período emprestado.

A negociação está sendo vista com bons olhos pelo São Paulo, porque, dessa forma, a compra de Marcos Antônio não entraria no já apertado orçamento desta temporada. Por normas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), o Tricolor não pode estourar o plano financeiro.

No Morumbis desde a metade do ano passado, Marcos Antônio soma 32 partidas com a camisa são-paulina, sem fazer gol. Mas contribuindo com duas assistências, ambas neste ano. No momento, o jogador trata uma lesão na coxa esquerda. Contudo, ele deve retornar na volta do Brasileirão, que foi paralisado por conta do Super Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.