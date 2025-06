Estádio de Botafogo x Seattle Sounders no Mundial passa por mudanças

Lumen Field é casa do Seattle Sounders, adversário do Botafogo - (crédito: Foto: Divulgação/ Lumen Field)

O Lumen Field, casa do Seattle Sounders, primeiro adversário do Botafogo no Mundial de Clubes, às 23h (horário de Brasília) deste domingo, passa por mudanças no gramado. Por determinação da Fifa, todos os estádios do torneio terão grama natural. Havia a expectativa de encontrar um “tapetinho” similar ao do Nilton Santos nos Estados.

Ainda segundo o “ge”, já foram vendidos 30 mil ingressos para a partida. A carga total é de 68 mil. Os preços são de R$ 200 a R$ 1.300.

É um dos cinco estádios da Copa do Mundo também utilizados por times da liga de futebol americano. Os outros são Hard Rock Stadium, Mercedes-Benz Stadium, Bank of America Stadium, MetLife Stadium e Lincoln Financial Field – este é o único que terá um campo híbrido na Copa de Clubes, mas composto por 95% de grama natural.

O Lumen Field, aliás, vai ser palco de seis jogos no Mundial de Clubes. Serão quatro na fase de grupos, um das oitavas e um das quartas de final da competição.

Depois da estreia diante do Seattle Sounders, o atual campeão da Libertadores, afinal, também vai enfrentar o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid na fase de grupos.

