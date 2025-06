Fluminense organiza evento para torcida acompanhar Mundial em Laranjeiras

A delegação do Fluminense está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes e estreia na próxima terça-feira (17), às 13h (de Brasília), diante do Borussia Dortmund, em Nova York. Enquanto isso, a diretoria tricolor realizará um evento intitulado “Casa Laranjeiras”, no estádio do clube, para que torcedores possam acompanhar não só a partida, como toda a campanha da equipe carioca.

Dessa forma, o estádio contará com telão para transmissão ao vivo dos jogos, shows e DJ para animar os torcedores. Os ingressos, inclusive, já estão à venda e custam R$ 20 (sócios) e R$ 40 (não-sócios)

Na primeira e terceira rodadas, dias 17 e 25 de junho, o evento começará duas horas antes da partida, 11h e 14h, respectivamente. Já na segunda partida, dia 21 de junho, o evento terá início três horas antes do jogo, às 16h.

Além disso, o acesso será pela entrada da Rua Pinheiro Machado. Na terça-feira (17), o show ficará a cargo de Lara Zuzarte. No dia 21, Alex Ribeiro e o DJ Alan Castro comandam a festa. Em seguida, dia 25, Thiago Messer e Além do Normal divertem a torcida em meio ao último jogo da fase de grupos.

Por fim, além da estreia diante da equipe aurinegra, os comandados do técnico Renato Gaúcho enfrentam o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, também em Nova York, e o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, jogarão em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

Confira o cronograma da ‘Casa Laranjeiras’

17/06 – terça-feira

11h – início

13h – Fluminense x Borussia Dortmund (ALE)

15h – Lara Zuzarte

21/06 – sábado

16h – início

18h – Alex Ribeiro

19h – Fluminense x Ulsan (COR)

21h – DJ Alan Castro

25/06 – quarta-feira

14h – início

15h – Thiago Messer

16h – Fluminense x Mamelodi Sundowns (AFS)

18h – Além do Normal

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.