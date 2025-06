Filha de Gerson é resguardada por familiares após ataque de torcedores do Flamengo na web

Em meio à iminente transferência de Gerson para o Zenit, da Rússia, parte da torcida do Flamengo direcionou hostilidades à Giovanna, filha do astro, de nove anos. A situação ganhou contornos injustificáveis, e a mãe da menina, Greice Gonçalves, precisou intervir, O camisa 8 deve deixar o Rubro-Negro após a disputa do Mundial de Clubes, ou seja, na janela de julho.

“Respeitem, por favor! Giovanna é só uma criança! Para quem gosta da Gi, eu (mãe) irei tirá-la das redes sociais e darei um tempo por aqui. Tem muita gente sem noção. Giovanna já sabe ler, e a partir do momento que tudo isso começa a afetar a minha filha, eu entendo que é hora de parar! Obrigada, e que Deus abençoe!”, escreveu Greice junto à foto da criança chorando.

Após o desabafo, Greice Gonçalves retirou o perfil de Giovanna do ar. Ela também optou por restringir os comentários em suas próprias publicações. A comoção, evidentemente, ultrapassou o âmbito esportivo e levou parte da torcida a se posicionar contra os ataques, pedindo empatia e respeito aos familiares do jogador.

Protestos contra Gerson no embarque

A delegação rubro-negra embarcou para os Estados Unidos sob uma das edições mais históricas do tradicional ‘AeroFla’, no Galeão. O clima de festa, porém, cedeu espaço para o protesto direcionado a Gerson — que ostentava a braçadeira de capitão até então. Chamado de “mercenário” a “Judas”, o meia ainda teve seu rosto estampado em notas de três reais.

Os protestos se intensificaram após a confirmação de que o jogador concordou com proposta do Zenit, que inclui salário triplicado, bônus por desempenho e luvas. O valor da negociação gira em torno de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 158 milhões). Embora a janela de transferências da Rússia abra apenas em 20 de junho, o acordo será oficializado após o Mundial.

Ainda que a participação do meia no Mundial de Clubes esteja dividindo opiniões, sua presença está mantida por parte do Flamengo. O camisa 8, inclusive, participou da primeira atividade do Rubro-Negro nos EUA em preparação para estreia diante do Espérance, na segunda-feira (16).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.