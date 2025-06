Flamengo exibe imagens do clube na Times Square para o Mundial

A três dias da estreia no Mundial de Clubes, o Flamengo promoveu uma ação na Times Square, um dos locais mais famosos de Nova Iorque. O clube fez uma pequena apresentação no local onde é conhecido pela abundância de telões em prédios.

Diante da oportunidade, o Flamengo exibiu um pequeno vídeo com imagens de trechos de jogos e da torcida do clube no Maracanã. Além disso, o material exibiu algumas mensagens em texto e atraiu a atenção de pessoas que passavam pelo local.

“Qual clube de futebol tem a maior torcida do mundo?”, perguntava parte do trecho exibido. A resposta aparecia com o escudo do Flamengo seguida pela frase “45 milhões de corações”.

É o colossal ???????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? na Times Square! ?????? Assista a todos os jogos do Flamengo na @FIFACWC ao vivo e de graça no App DAZN! #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/gQebI6so5c — Flamengo (@Flamengo) June 13, 2025

“A presença na Times Square simboliza mais um passo na consolidação do Flamengo como potência esportiva e cultural além das fronteiras do Brasil, levando sua história, paixão e valores para o mundo”, diz parte do comunicado do clube.

Por fim, o Flamengo estreia no Mundial de Clubes, às 22h (de Brasília), na próxima segunda-feira (16). O Rubro-Negro enfrenta o Espérance, da Tunísia, na primeira partida do Grupo D na competição. Enquanto isso, o elenco faz sua preparação na Univesidade de Stockton, localizada na Califórnia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.