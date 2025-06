Atacante do Grêmio viaja mais de 800km de carro para confronto contra o Corinthians

O confronto entre Grêmio e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro teve uma situação curiosa a parte por conta da Data Fifa. Cristian Oliveira, atacante que estava com a Seleção do Uruguai em Montevidéu, fez uma viagem de mais de 800 km de carro para o confronto e ainda foi titular na partida. No entanto, saiu machucado ainda no primeiro tempo.

Após o compromisso com o Uruguai na Data Fifa na última terça-feira (10), o jogador viajou de carro até Porto Alegre para o compromisso do Grêmio no Brasileirão – ele também fez o percurso de ida com o mesmo transporte, são cerca de 10 horas e 806 quilômetros entre as capitais.

Porém, ele não chegou dentro do período aguardado pelo clube gaúcho, se apresentando na concentração próximo de meia-noite. Ainda sim, foi titular na partida, mas saiu aos 41 minutos do primeiro tempo por conta de uma lesão. De acordo com o técnico Mano Menezes, houve erro da Associação Uruguaia de Futebol.

“Houve um desencontro de informação sobre a volta. E aí realmente chegou à meia-noite. Veio de carro da mesma forma que foi de carro. Mas não acredito que tenha sido por isso que tenha uma lesão muscular. Da mesma maneira que conversei com Cristian Olivera, conversei com Villasanti antes de colocá-lo para iniciar a partida. E acho justo que os jogadores que foram para suas seleções sendo titulares também voltem nessa condição. Acho que foi uma pequena lesão, então vai se recuperar logo e vamos ter ele de volta à disposição para estar em campo”, disse.

Grêmio x Corinthians

No confronto pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Corinthians ficaram no empate por 1 a 1 na Arena do Grêmio na quinta-feira (12). Braithwaite abriu o placar para a equipe gaúcha aos 28 do primeiro tempo, mas logo depois, aos 35, Breno Bidon deixou tudo igual para o Timão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.