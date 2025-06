Ortiz destaca foco de Gerson no Flamengo: ‘Somos profissionais’

Ao lado da expectativa pela disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo vive uma insegurança de perder o volante Gerson, que aceitou proposta para jogar no Zenit após a competição. Apesar da questão extracampo, o seu companheiro de equipe Léo Ortiz, garantiu que o “Coringa” está focado no Rubro-Negro e elogiou a postura do capitão nas primeiras atividades nos Estados Unidos.

“A relação com ele no dia a dia não muda. o tratamento é igual. Não ficamos perguntando muito porque é uma questão dele e estamos em um momento de foco total no Mundial. Minha experiência no momento que tive quando estava para vir para o Flamengo, lógico que é uma coisa que todos estão falando, mas você tenta se focar o máximo possível na parte que você controla, que é dentro de campo”, disse antes de complementar.

“Me lembro nessa época que estava em negociação que as pessoas estavam falando, mas foram algumas das melhores partidas com a camisa do Red Bull Bragantino. As pessoas perguntavam como eu conseguia estar convivendo com tudo isso. Somos profissionais e sabemos que faz parte da nossa vida. Ele é jogador do Flamengo, tenho certeza que está muito focado, é o nosso capitão. Não se tornou capitão à toa, é pelo exemplo e ele diariamente tem se dedicado ao máximo e dando exemplo na prática”, completou.

Gerson aceitou a proposta para reforçar o Zenit após o Mundial de Clubes. Após a disputa da competição, o clube russo vai pagar a multa rescisória do jogador, que é de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). Além disso, o volante vai triplicar seu salário na Europa, além de luvas e premiações.

Na última quinta (12), o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, também destacou o foco do jogador no Flamengo.

Flamengo no Mundial

O Espérance será o primeiro obstáculo do Flamengo no Mundial de Clubes. A participação do Rubro-Negro na rodada inicial será no dia 16 de junho, na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília). Depois, o Fla segue na Filadélfia para enfrentar o Chelsea, no dia 20, às 15h. Por fim, a última rodada da fase de grupos reserva Flamengo x Los Angeles FC no dia 24, às 22h.

