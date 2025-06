Presidente da Fifa compara Mundial de Clubes à Copa do Mundo: ‘Nova era no futebol’

Gianni Infantino celebra proximidade do início do Mundial de Clubes da Fifa - (crédito: Foto: Carmen Mandato/Getty Images)

Nos momentos que antecedem o início do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que enxerga a nova competição da entidade como o surgimento de uma “nova era” no futebol. O dirigente, então, fez uma comparação direto com o início da Copa do Mundo de seleções, em 1930, no Uruguai.

“É o começo de uma nova era no futebol, um pouco como foi, em 1930, a primeira Copa do Mundo (de seleções). Hoje todos falam da primeira Copa. Por isso, essa Copa aqui é histórica”, disse, em entrevista à agência de notícias AFP.

Além disso, o dirigente ressaltou a presença de jogadores de 81 países entre os 32 times participantes, sendo 22 deles que nunca disputaram uma Copa do Mundo.