Grupo Eagle indica exigências para negociar Adryelson com o Grêmio

John Textor, um dos proprietários do Lyon e do Grupo Eagle, sinalizou uma contraposta ao Grêmio com algumas exigências para liberar o zagueiro Adryelson. O empresário norte-americano aceita somente vender o jogador e pede 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 44 milhões na cotação atual). O planejamento é também incluir Gustavo Martins nas tratativas, pois há o interesse em contar com o mesmo como reforço no Botafogo. A informação é da “Rádio Gaúcha”.

A tendência é de que o Tricolor gaúcho mantenha a postura em não avançar nas negociações por Adryelson. A diretoria do Imortal já havia tomado esta decisão depois do Lyon se mostrar irredutível em concordar com outro molde a não ser uma venda. Anteriormente, o Grêmio propôs abdicar de alguns valores que teria direito para convencer o Lyon a negociar Adryelson.

Isso porque o grupo Eagle ainda precisa disponibilizar quantias ao clube gaúcho pelas transações envolvendo o lateral-esquerdo Cuiabano, que tem saída encaminhada para o Nottingham Forest. O jogador deixou o Imortal no começo da última temporada para defender o Glorioso. A situação do atacante Nathan Fernandes é semelhante. Ele chegou ao Alvinegro na primeira janela desta temporada.

Grêmio analisa outras alternativas para qualificar sua zaga

Portanto, neste novo cenário, o clube gaúcho passa a analisar outros potenciais candidatos a reforçar a posição. Pelo menos a contratação de um zagueiro é vista como prioridade. No caso, a exigência é que tenha a facilidade em atuar pelos dois lados, mas que seja preferencialmente destro.

O clube realizou uma sondagem por Andrei Girotto, mas recebeu resposta negativa. Até porque a sua intenção é permanecer na Arábia Saudita. Rodrigo Guth, do Fortuna Sittard, da Holanda, foi oferecido e sua contratação está sob análise. Uma outra possível investida sob Johan Romaña está sob análise. O defensor colombiano foi um alvo do Grêmio na primeira janela de transferências da temporada e há chances de novamente voltar ao radar.

