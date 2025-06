Karoline cita reação de zagueiro do Flamengo com apelido: ???Acha super divertido???

Zagueiro do Flamengo ganhou apelido após assumir namoro com a influenciadora Karoline Lima - (crédito: Foto: Reprodução/ Instagram Karoline)

A influenciadora Karoline Lima deu alguns detalhes do seu relacionamento com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, em entrevista ao portal “Lance”. Um dos temas que a modelo abordou foi o apelido que o jogador ganhou de “Karolino”. Ela comentou a reação e como o defensor lida com a alcunha, além da popularidade que a brincadeira passou a ter.

“Eu acho que ele se assustou um pouco, para ser sincera, porque me corrija se eu tiver errada, mas eu nunca vi um homem, jogador, ser conhecido como o nome da mulher. Na verdade, é sempre ao contrário, né? A fulana namorada do sicrano ou esposa do sicrano. Às vezes, nem sabem o nome dela e chamam de esposa do fulano. Eu acredito que ele (Léo Pereira) tenha refletido: ‘Caraca, o que tá acontecendo?'”, observou.

“Mas ele sempre levou tudo sempre muito de boa. Ele acha super divertido. Quem começou com isso, na verdade, não fui eu e sim os seguidores. Só que viralizou tanto isso que eu pensei: ‘Ah quer saber, vou mandar fazer umas camisas e vou fazer uma torcida organizada aqui'”, complementou a influenciadora.

Na sequência, Karoline relatou uma situação inusitada em que percebeu a magnitude que o apelido alcançou.

“Dei uma (blusa) para a mãe dele, para os amigos dele também escrito ‘Karolino’ e até hoje está em evidência. Quando ele fez um gol em uma época, acho que alguns meses atrás que o Maracanã inteiro gritou ‘É Karolino, É Karolino’. Eu falei meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Fiquei nervosíssima, mas foi incrível, uma sensação maravilhosa. Nunca imaginei, mas fiquei feliz, feliz por ele principalmente”, detalhou a namorada.

Destaque na classificação do Flamengo na Libertadores

Léo Pereira foi o herói da classificação do Flamengo na Libertadores.O Rubro-Negro ficou em situação delicada, mas conseguiu melhorar o desempenho e fez o dever de casa nas últimas duas partidas da fase de grupos. Inclusive, o zagueiro foi o autor do gol salvador contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, no Maracanã.

Em sorteio na sede da Conmebol, a equipe carioca descobriu que o Internacional será o seu adversário nas oitavas de final do torneio continental. Antes da retomada na temporada brasileira, o Flamengo disputará o novo Mundial de Clubes entre junho e julho, que ocorrerá nos Estados Unidos. Léo Pereira, aliás, integra o grupo de jogadores inscrito com condições de atuar na competição.

