Filho de astro do Atlético segue passos do pai e se aventura no futebol

Ian Ângelo, filho mais velho de Hulk, principal jogador do Atlético, decidiu arriscar a sorte também no futebol. O intuito do jovem será repetir o sucesso do seu pai e, como primeiro passo dessa missão, defenderá o Ibrachina Futebol Clube. O clube, situado no bairro da Mooca, na capital paulista, contratou o garoto para o integrar o seu time sub-17.

Iran Ângelo, antiga esposa do atacante do Atlético e mãe de Ian, foi quem anunciou o novo capítulo na vida do filho.

“O brilho da felicidade e da esperança estampado nos meus olhos está guardado também em cada poro do meu corpo. Essa felicidade, filho, é o combustível que vai alimentar cada passo dessa caminhada que hoje se inicia. Contrato assinado! Uhuuul”, detalhou a ex-companheira de Hulk.

O filho também anunciou a nova etapa em sua trajetória no futebol e o jogador do Atlético demonstrou o seu apoio.

“DEUS te abençoe e te proteja sempre filho”, comentou o atacante.

Assim como o pai, Ian é canhoto, mas atua em posição diferente. O jovem é lateral-esquerdo e até a reta final da última temporada, ele defendia o Palmeiras, time da preferência de Hulk desde a sua infância.

Atlético analisa oferta de clube turco por Cuello

O Fenerbahce, da Turquia, fez uma investida pelo atacante Cuello, que fez o Atlético balançar. O Galo está em fase de análise da proposta de compra, que é considerada atrativa por diversos fatores. Afinal, o clube turco propõe o pagamento de 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 44 milhões na cotação atual).

O interesse do Fenerbahce surge com pouco meses do jogador argentino no time mineiro. Isso porque o Atlético fechou a sua contratação no início da temporada por uma indicação do técnico Cuca. Na ocasião, o clube sinalizou que pagaria 6 milhões de dólares (o equivalente a R$ 36 milhões na cotação da época) em parcelas ao Athletico. Entretanto, pelo cenário financeiro adverso, não conseguiu cumprir com o acordo antes estabelecido.

