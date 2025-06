São Paulo descarta demitir Zubeldía após sequência negativa

O São Paulo sofreu um duro golpe nesta quinta-feira (12), após perder em casa para o Vasco por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado irritou muito o torcedor, que vaiou o time após os 90 minutos e pediu a saída de Luis Zubeldía. Contudo, apesar da pressão, a diretoria descarta demitir o argentino.

O bom desempenho apresentado na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores pesa a favor da manutenção do trabalho. O rendimento nos torneios de mata-mata não é um fator determinante para a permanência, mas tem sido visto com bons olhos pela direção. Contudo, o principal fator é que o clube acredita que o comandante pode fazer um trabalho melhor quando esvaziar o departamento médico.

A diretoria acredita que seria uma demissão justa, logo quando boa parte dos lesionados está prestes a voltar. O São Paulo acredita que as ausências prejudicam o recorte completo do trabalho e que com o elenco completo, o argentino vai conseguir recuperar o bom futebol do time.

Neste momento, estão lesionados Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento no joelho direito), Ferreira (lesão no pé esquerdo), Marcos Antônio (lesão na coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito) e Oscar (edema na coxa esquerda).

Desta lista, apenas Lucas, Ferreira, Marcos Antônio e Oscar têm condições de voltar contra o Flamengo, no retorno do Brasileirão. Igor Vinícius, caso não seja negociado, também pode retornar. O Tricolor terá 14 dias de férias até voltar a treinar no CT da Barra Funda. Depois, mais pelo menos 15 dias para treinar.

Zubeldía bem visto dentro do São Paulo

Além disso, o treinador é muito bem visto e querido pelos diretores e jogadores do elenco. Os atletas, aliás, acreditam no trabalho do argentino e acreditam que uma melhora passa exclusivamente pelo plantel.

Por fim, o Tricolor entende que há uma escassez de técnicos no mercado, o que dificulta uma troca neste momento. O São Paulo sabe que não tem condições de investir financeiramente em um treinador de um calibre maior que Zubeldía. Assim, o argentino ainda terá uma vida longa no Morumbi.

