Textor rebate Artur Jorge por declarações sobre saída do Botafogo: ‘Pare de falar’

Artur Jorge abriu o jogo sobre sua saída repentina do Botafogo em meio ao auge de sua carreira. Em uma das falas, o português afirmou que poderia seguir no clube caso John Textor adotasse uma postura diferente nas negociações. No entanto, empresário rebateu. Nas redes sociais, o dono da SAF do Alvinegro alegou que o treinador estaria mentindo sobre o procedimento que aconteceu antes de sua saída para o Al Rayyan, do Qatar.

“Se você não quer que a verdade seja dita, pare de falar. Este momento, no Mundial de Clubes, é só para os escolhidos”, escreveu o norte-americano.

Com Artur Jorge, o Botafogo, assim, foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024. A possibilidade de saída do treinador foi a principal pauta dos últimos dias da temporada passada, que se concretizou apenas no início de 2025. O português transferiu-se para o time do Qatar, que pagou a multa rescisória ao clube brasileiro.

Agora sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo se prepara para o Mundial de Clubes. O Alvinegro estreia contra o Seattle Sounders, no domingo. Na sequência, o Glorioso, afinal, terá dois grandes europeus: PSG e Atlético de Madrid.

