Mundial terá jogadores de 22 países que nunca disputaram Copa do Mundo

Dessa forma, 36 atletas terão a oportunidade de disputar um torneio desse estilo pela primeira vez na carreira. Isso porque eles vêm de 22 países, que nunca disputaram uma Copa do Mundo de seleções. Alguns exemplos são Palestina, Venezuela, Congo e Síria, que também serão representados.

“Países que nunca tiveram a chance de jogar uma Copa do Mundo agora fazem parte de uma Copa do Mundo. E eles se sentem parte disso, os fãs desses jogadores e os torcedores desses clubes”, afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em entrevista à agência AFP.

“É o começo de uma nova era no futebol, um pouco como foi, em 1930, a primeira Copa do Mundo (de seleções). Hoje todos falam da primeira Copa. Por isso, essa Copa aqui é histórica”, completou.

Nesse sentido, no futebol brasileiro, o venezuelano Soteldo representa essa lista, agora que defenderá as cores do Fluminense a partir do Mundial. Assim, o jogador assinou até o final de 2028, visto que o Tricolor pagará 5 milhões de dólares (R$ 27,9 milhões no câmbio atual) por 50% dos seus direitos econômicos.

Elencos globalizados

No elenco do Atlético de Madrid, está o lateral-esquerdo Reinildo, de Moçambique. O Borussia Dortmund, adversário do Fluminense, conta com o atacante guineense Serhou Guirassy, vice-artilheiro das duas últimas edições da Bundesliga. Além disso, o atual campeão da Champions League, Paris Saint-Germain, que enfrentará o Botafogo, terá Khvicha Kvaratskhelia, da Geórgia.

Por fim, Mali se destaca entre os países que nunca disputaram Copa, pois terão oito jogadores distribuídos por quatro equipes. RB Salzburg (Soumaila Diabate, Mamady Diambou, Dorgeles Nene, Moussa Yeo), Al Ain (Dramane Koumare e Abdoul Karim Traoré), Al-Ahly (Aliou Dieg) e Esperance de Tunis (Aboubacar Diakité).

Confira a lista completa

1 – MALI – 8 jogadores

2 – VENEZUELA – 6

3 – ALBÂNIA – 2

4 – LUXEMBURGO – 2

5 – ARMÊNIA – 1

6 – BURKINA FASO – 1

7 – CONGO – 1

8 – REPÚBLICA DOMINICANA – 1

9 – GABÃO – 1

10 – GUINÉ – 1

11 – GEÓRGIA – 1

12 – GUATEMALA – 1

13 – GUIANA – 1

14 – MOÇAMBIQUE – 1

15 – MONTENEGRO – 1

16 – NAMÍBIA – 1

17 – PALESTINA – 1

18 – SÍRIA – 1

19 – TANZÂNIA – 1

20 – UGANDA – 1

21 – UZBEQUISTÃO – 1

22 – ZIMBÁBUE – 1

