Raphinha relembra polêmica pela seleção e afirma: ‘Não me arrependo’

Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, relembrou em entrevista no programa “Conversa com Bial”, da Globo, sobre a polêmica que se envolveu no clássico contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador, portanto, revelou que não se arrependeu sobra a sua fala. Além disso, ele reiterou que se for necessário, ele ‘vai fazer de olhos fechados’.

“Não me arrependo nem um pouco do que falei. Acho que, independentemente, contra quem seja, se precisar sair na porrada para defender meu país, vou fazer. Se tiver que sair na porrada para defender os meus, vou fazer de olhos fechados.”

A resposta de Raphinha a uma pergunta provocativa em entrevista à RomárioTV, sobre dar “porrada” em argentinos ganhou repercussão dias antes do clássico. Na época, o jogador disse que daria porrada nos adversários dentro ou fora de campo.

“Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!”, disse o atacante.

Assim, a declaração do jogador dividiu opinião de torcedores e jornalistas, principalmente após a derrota por 4 a 1 para a Seleção da Argentina.

Temporada de Raphinha

O atacante Raphinha viveu a sua melhor temporada na carreira em 2024/25. Dessa forma, o brasileiro será cotado ao prêmio de melhor jogador do mundo. Ao todo, ele marcou 34 gols e contribuiu com 22 assistências em 57 partidas.

