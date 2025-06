Vegetti brinca sobre renovação de Coutinho com o Vasco: ‘Já ameacei ele’

Após a vitória contra o São Paulo, na noite da última quinta-feira (12), Vegetti brincou ao falar sobre Philippe Coutinho. O pirata disse que “mataria” o companheiro caso ele não renovasse o contrato com o Vasco.

“Se ele não renovar, eu vou matar ele (risos). Ele vem jogando muito, hoje ele fez um jogo diferenciado. Ele ama o Vasco e eu acredito que ele queira ficar. Eu já ameacei ele”, sorriu Pablo Vegetti.

Cria da base do Vasco, Philippe Coutinho tem contrato com o clube até o final deste mês de junho.

Na mesma entrevista, Vegetti exaltou, ainda, o trabalho de Fernando Diniz. De acordo com o atacante do Vasco, a chegada do técnico ao clube foi fundamental para a virada de chave do grupo.

“É difícil falar porque é um cara diferente em todos os sentidos, em pouco tempo, mudou muita coisa. Mudou muito a mentalidade de todos nós, não só na forma de jogar, mas acreditando em cada um de nós, estou fazendo coisas que não fiz na minha vida nos treinos. Ele tem aquela palavra certa para cada momento, tudo que ele fala tem sentido, estamos muito felizes com ele. A gente tem que seguir acreditando nisso, seguir trabalhando e confiando que vai dar tudo certo, temos que pensar no Vasco como um time grande, como ele é, e colocar o Vasco na parte de cima da tabela”, finalizou o pirata.

Diniz também falou sobre a renovação de Coutinho

Da mesma forma que o atacante Vegetti, Fernando Diniz também falou sobre a renovação de Coutinho. O técnico frisou que é a vontade do atleta.

“Acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, do Vasco, da torcida, meu. Está só no começo dessa trajetória com a minha presença, tenho muita conexão com o Philippe. Sou um grande admirador, sempre fui, do talento dele. E da pessoa, cada vez mais (à medida) que vou conhecendo. Um jogador do talento dele que tem uma humildade que se equipara. Acho que tem muito a oferecer à torcida do Vasco e ao futebol brasileiro. Costumo dizer que jogadores como o Philippe são um presente ao futebol brasileiro. Fez uma partida gigante hoje, dia do aniversário, Dia dos Namorados. Partida simbólica, que acho que não vai esquecer tão cedo”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.