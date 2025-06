Messi revela ansiedade para disputa do Mundial de Clubes: ‘Competição interessante’

Messi em ação com a camisa do Inter Miami, que disputa o Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/ Inter Miami)

Antes da mudança no formato, Lionel Messi ergueu em três oportunidades a taça do Mundial de Clubes, todas elas com o Barcelona. No entanto, o craque argentino terá a oportunidade de disputar o torneio, que agora conta com 32 clubes, com a camisa do Inter Miami a partir deste sábado (14), nos Estados Unidos.

“É uma competição interessante. Ter a chance de participar é emocionante. As expectativas que tenho são diferentes das que eu tinha quando jogava em outros times, mas estou ansioso para competir contra os melhores times e me sair bem”, disse o camisa 10 em entrevista à Fifa.

Vale lembrar que o craque argentino está na jovem equipe norte-americana, fundada em 2018, desde que deixou o Paris Saint-Germain, em 2023. Ele chegou para dar mais visibilidade não só ao clube, como da MLS, principal liga de clubes do país.

Oportunidade única

Sua presença, nesse sentido, despertou a curiosidade de outros atletas, que também desembarcaram no país. Entre eles, Luis Suárez, Jordi Alba e Busquets, que também estão na equipe comandada por Javier Mascherano.

Apesar do bom desempenho, com 15 gols na temporada, Messi vive outra realidade, visto que o Inter só tem três títulos na história. O oposto da época em que defendia a equipe catalã, por exemplo, e ficou com as taças de 2009, 2011 e 2015 do Mundial.

“É uma grande oportunidade para times sul-americanos, e também para times emergentes, competirem com clubes europeus, os melhores times, aqueles que estão no topo do jogo, que todos admiram”, afirmou.

“Acho que há times enormes vindos de todo o mundo, e isso move muitas pessoas em todos os lugares. Estamos falando de grandes times, com jogadores muito importantes que as pessoas adoram assistir. É uma estreia para nós, é um torneio diferente e novo. Então, é uma ótima oportunidade de assistir aos melhores jogadores jogarem aqui nos Estados Unidos.”, concluiu.

Por fim, o Inter Miami faz o jogo de abertura do Mundial de Clubes contra o Al Ahly, do Egito. A partida será no sábado (14), às 21h (de Brasília), no Estádio Hard Rock

