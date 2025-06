Seleção Feminina fará treinos na Granja Comary antes de amistoso

Antes do amistoso contra a França, no dia 27 de junho, a Seleção Feminina passará por um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os treinos serão por atletas convocadas pelo técnico Arthur Elias que já encerraram a temporada em seus clubes e estão de férias. Para integrar a equipe, mais 11 jogadoras da base.

Portanto, o preparador físico da Seleção Brasileira, Marcelo Rossetti, explicou o objetivo e a importância deste período de preparação e integração, que acontece entre os dias 16 e 18 de junho.

“Essa convocação mais curta tem o objetivo de auxiliar as atletas relacionadas para a Copa América e que atuam nos clubes que já terminaram a temporada e estão de férias. Estes três dias serão o início da preparação delas para evoluirmos até a estreia contra a Venezuela, no dia 13 de julho”, disse.

“Assim, conseguiremos qualificar os treinamentos estimulando os comportamentos que esperamos de cada uma delas para a sequência da preparação. Será um período muito importante para todas, independentemente da idade e experiência”, completou.

As seleções, aliás, se reencontram após a histórica vitória brasileira por 1 a 0 nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. O triunfo, afinal, marcou a primeira vitória do Brasil sobre a França na história. Em 13 confrontos, foram sete vitórias francesas, cinco empates e apenas uma vitória brasileira.

