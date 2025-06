Juventude x São Paulo, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e São Paulo se enfrentam neste sábado (14/6), às 14h, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Gaúchas estão na 13° colocação, com nove pontos e precisam da vitória para afastar qualquer chance de rebaixamento na próxima temporada. Já o Tricolor Paulista está na terceira posição, com 27 pontos somados e pode assumir a vice-liderança caso vença e o Corinthians perca seu compromisso.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil.

Como chega o Juventude