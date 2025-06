Jardim sobre elenco do Cruzeiro no primeiro semestre: ‘Calaram muita gente’

O time de Leonardo Jardim é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim exaltou o grupo do Cruzeiro no primeiro semestre do ano. O técnico afirmou que os atletas celestes “calaram muita gente”. A fala foi dita após o empate contra o Vitória, na última quinta-feira (12).

“A nossa classificação hoje reflete o que temos feito, a nossa atitude, o nosso compromisso com o clube, a nossa seriedade, a nossa qualidade em termos de elenco. E com certeza que os responsáveis são esses que jogam, que lutam, que trabalham, e estão de parabéns por esta primeira etapa. Com certeza que eles surpreenderam muita gente, calaram muita gente, mas não tem nada feito”, afirmou o técnico.

Jardim analisa pausa para o Mundial

O treinador do Cruzeiro falou, ainda, sobre a parada nas competições nacionais para a disputa do Mundial de Clubes. Segundo Jardim o descaso é válido, mas pontua que os jogadores farão treinos em casa nesse período.

“Essa parada é quase obrigatória. Não somos nós que queremos dar uma parada. É uma parada em termos de contrato de trabalho. Os jogadores precisam ter férias em algum momento. Eles vão aproveitar bem com as famílias, que aproveitem o momento de descanso, que com certeza levam todos um plano para fazer em casa, um plano mais físico, que eu acredito que vão cumprir.

Desta forma, Jardim detalhou que na volta da parada o time continuará com o mesmo ritmo que parou. No entanto, mesmo satisfeito com a base do elenco, o treinador não descartou reforços.

“E depois voltaremos no dia 27, para dar continuidade aos trabalhos e estar com a mesma ambição que vemos até o momento, sempre respeitando e trabalhando no máximo. Em relação ao plantel, eu já disse, esse plantel conseguiu um primeiro semestre muito positivo.”

Assim, o Cruzeiro volta a campo no dia 3 de julho, pela Vitória Cup, contra o Defensa y Justicia, às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES.

