Fluminense estreia com goleada histórica no Brasileirão Feminino Sub-20

O Fluminense fez sua estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, nesta quinta-feira (12), da melhor maneira possível. Afinal, as meninas aplicaram uma goleada histórica por 26 a 0 sobre o Mixto-DF, no Estádio Presidente Dutra. O resultado é um dos mais expressivos já registrados em competições nacionais de base no futebol feminino.

Dessa forma, Mileninha (7), Carioca (4), Larissa (3), Sophia Caputo (2), Amanda Mantovan (2), Yasmin (2), Milena Oliveira (2), Millena Galante, Letícia, Marianna e Ana Clara marcaram os gols das Meninas de Xerém, que somaram os primeiros três pontos no grupo A da competição.

Na próxima rodada, a equipe do técnico PC Rodrigues volta a campo na próxima quinta-feira (19) para enfrentar o Heips. Esse duelo acontece no Estádio Marcelo Vieira, às 15h (de Brasília), com portões abertos para a torcida. O Flamengo completa a chave e enfrenta as Tigresas da base.

O primeiro gol aconteceu logo aos dois minutos, em chute de Millena Galante. Desde que abriu o placar, o Fluminense não parou de marcar. Mileninha (4), Carioca (4), Leticia, Sophia Caputo, Marianna e Larissa também balançaram a rede durante os 45 minutos iniciais, que terminou 13 a 0 para o Tricolor.

Na volta do intervalo, mais 13 tentos. Mileninha (3), Amanda Mantovan (2), Larissa (2), Yasmin (2), Milena Oliveira (2), Sophia Canuto e Ana Clara marcaram para as Meninas de Xerém na etapa final.

