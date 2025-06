Dudu sobre estreia pelo Atlético: ‘Acho que foi boa. Faltou o gol, né?’

Dudu fez sua estreia pelo Atlético na vitória diante do Internacional, na última quinta-feira (12), na Arena MRV. Começando como titular, ele avaliou sua atuação.

“Acho que foi boa. Faltou o gol, né? Atacante sempre sai triste quando não marca. Aos poucos, vou pegando o entrosamento com o elenco”, disse Dudu.

O jogador comentou, ainda, sobre a disputa por vaga no time titular do Atlético. O atual elenco do Galo tem boas opções de nomes que atuam do meio para frente.

“Quem ganha com isso é o Atlético. Nosso papel é estar bem treinado para quando o Cuca decidir quem vai entrar, estar pronto”.

Jogou pelo meio contra o Internacional

Na coletiva de imprensa após a vitória diante do Inter, o técnico Cuca explicou a função do Dudu e fez uma avaliação do rendimento do jogador.

“Dudu fez uma função de meia. Ainda não jogou o que pode jogar, lógico. Entendemos, estava há bastante tempo sem jogar. É um jogador com um passe diferenciado, uma visão de jogo diferenciada. Ele sabe jogar pelos lados. Vamos utilizar ele conforme analisamos as partidas”, detalhou o técnico.

Dudu entrosado rapidamente

Nos treinamentos antes da estreia, o jogador comentou sobre sua adaptação ao Galo. Dudu estava no rival, Cruzeiro, e rescindiu de forma antecipada com o clube após desentendimento com o técnico, Leonardo Jardim. Ele ficou treinando na Cidade do Galo no último mês enquanto a janela não abria para ser oficializado.

“Pensava que ia demorar um pouco mais mas passou até rápido, se o professor optar por mim espero estar pronto para ajudar o time contra o Inter. (…) Eu já conhecia vários jogadores, de jogar junto ou contra, isso me ajudou bastante, tenho a confiança da comissão técnica que eu já trabalhei algumas vezes, estou feliz e motivado. Espero que nesta quinta eu possa começar uma trajetória bonita dentro do clube”, declarou.

