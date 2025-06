Flamengo x América-MG (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Com boas atuações e para buscar embalo, o Flamengo enfrenta o América-MG, neste sábado (14), às 17h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Afinal, ambas as equipes querem seguir no G8 da competição para garantirem presença na próxima fase.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e América-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, aliás, terá a transmissão da TV Brasil.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega embalado por uma sequência positiva e ocupa a sexta posição na tabela, com 23 pontos. Jogando em casa, as Meninas da Gávea, assim, buscam consolidar sua classificação e, quem sabe, subir mais um degrau rumo a um confronto mais favorável nas fases seguintes. Cristiane é a artilheira da equipe carioca. Na última rodada, porém, o Rubro-Negro perdeu para o Corinthians por 1 a 0, no Canindé.

Como chega o América-MG

Do outro lado, o América-MG é o atual oitava colocado e precisa somar pontos para se manter entre as classificadas. O time mineiro sabe que um resultado negativo pode abrir espaço para concorrentes diretas como Athletico-PR e Avaí Kindermann, que ainda sonham com uma vaga. No último jogo, o Coelho, aliás, também saiu derrotado, mas pelo placar de 3 a 2, para o Internacional.

FLAMENGO x AMÉRICA-MG

Campeonato Brasileiro Feminino – 14ª rodada

Data-Hora: 14/6/2025 (sábado), às 17h (de Brasíla)

Local: Luso-Brasileiro, Ilha do Governador (RJ)

Onde assistir: TV Brasil

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina Barroso e Jucinara Paz; Juliana Ferreira, Mariana Fernandes e Djeni; Fernanda, Gláucia e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

AMÉRICA-MG: Tainá; Mimi, Maiara, Laís Giacomel e Ilana; Ana Flavia, Rafa Levis e Iara; Radija, Soraya e Pimenta. Técnico: Joge Victor.

Árbitra: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB)

Assistentes: Nayra da Cunha Nunes e Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ)

