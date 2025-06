Marlon Freitas define objetivo e vê Botafogo nos trilhos para o Mundial

Marlon Freitas destaca participação do Botafogo no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo está se preparando para a disputa do Mundial de Clubes. Um dos destaques do time na conquista da Libertadores de 2024 e líder do elenco, Marlon Freitas definiu o primeiro objetivo do clube na competição inédita da Fifa. No entanto, ele enxerga que o time está no caminho certo para voltar a fazer boas atuações.

“Todo clube queria estar participando dessa competição. O Botafogo enfrentar um PSG era algo tão distante. Teria que ganhar Libertadores, torcer pro PSG ser campeão e enfrentá-los numa final de Mundial. Ninguém nos deu nada de graça para chegarmos até aqui. E hoje a gente tá aqui vivendo esse sonho de poder jogar contra esses clubes”, disse o jogador à Globo.

“O primeiro objetivo é a gente buscar essa classificação, que seria algo inédito para o clube. Estou feliz de estar enfrentando essas equipes, porque é uma oportunidade muito boa para a gente mostrar nosso potencial, nosso trabalho. E vamos lutar por esse sonho, jogo a jogo”, destacou.

Marlon Freitas também comentou sobre o técnico Renato Paiva. O português, afinal, demorou para entrar começar a passar o bom desempenho ao time dentro de campo.

“Uma palavra que eu colocaria é liberdade. Dentro desse jogo posicional que a gente estava fazendo no começo, e que estávamos demorando um pouco a se encontrar… Depois, ele entendeu que o jogo posicional, em determinado momento do jogo, (pode) dar essa liberdade, e troca de posições, de movimentar e tal… Cara, a gente começou a voltar pro caminho”, pontuou.

O Alvinegro estreia contra o Seattle Sounders, no domingo. Na sequência, o Glorioso, afinal, terá dois grandes europeus: PSG e Atlético de Madrid.

